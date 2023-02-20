Страшное ДТП под Выборгом, где погибли взрослые и ребенок, началось с выезда на встречку

Стали известны подробности смертельной аварии с пожаром, которая произошла в Выборгском районе Ленобласти вечером 19 февраля. В ней погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.



ДТП случилось около половины десятого часа вечера на трассе Зеленогорск — Выборг — Приморск в районе поселка Советский. 38-летний житель Глебычево ехал на своем Mercedes-Benz E300 с работы в направлении от Приморска к Выборгу и на 110-м километре дороги при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением, стало известно «Фонтанке» 20 февраля. «Мерседес» выехал на встречную полосу, столкнулся с ехавшим там Saab 9000 под управлением 28-летнего местного жителя и, как сообщалось ранее, загорелся.