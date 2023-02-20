Страшное ДТП под Выборгом, где погибли взрослые и ребенок, началось с выезда на встречку

Стали известны подробности смертельной аварии с пожаром, которая произошла в Выборгском районе Ленобласти вечером 19 февраля. В ней погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.
ДТП случилось около половины десятого часа вечера на трассе Зеленогорск — Выборг — Приморск в районе поселка Советский. 38-летний житель Глебычево ехал на своем Mercedes-Benz E300 с работы в направлении от Приморска к Выборгу и на 110-м километре дороги при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением, стало известно «Фонтанке» 20 февраля. «Мерседес» выехал на встречную полосу, столкнулся с ехавшим там Saab 9000 под управлением 28-летнего местного жителя и, как сообщалось ранее, загорелся.
В результате аварии погибли оба водителя и два пассажира «Сааба»: 37-летняя супруга и 4-летняя дочь водителя. Еще трое — годовалый ребенок из «Сааба» и мужчины 37 и 44 лет из «Мерседеса» — были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сообщалось, что ребенка доставили в реанимацию.
Материалы полицейской проверки по ДТП переданы в следственные органы. Водитель «Мерседеса» в 2022–2023 годах за нарушения ПДД привлекался 4 раза, все — за превышение скорости на 20–40 км/ч.