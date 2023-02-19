Минпросвещения будет проводить «Разговоры о важном» для родителей

Минпросвещения РФ собирается проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей и сейчас разрабатывает формат таких бесед. Об этом 19 февраля сообщил глава министерства Сергей Кравцов.



«Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — заявил он в ходе заседании правления Ассоциации развития педагогического образования (цитата по ТАСС).



Внеклассный час «Разговоры о важном» появился с начала учебного года в 2022 году. Тематика бесед для всех регионов одна. Разработкой уроков занимался Институт стратегии развития образования РАО, потратили на это 22 млн рублей.

