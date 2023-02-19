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    Минпросвещения будет проводить «Разговоры о важном» для родителей

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    Минпросвещения РФ собирается проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей и сейчас разрабатывает формат таких бесед. Об этом 19 февраля сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

    «Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — заявил он в ходе заседании правления Ассоциации развития педагогического образования (цитата по ТАСС).

    Внеклассный час «Разговоры о важном» появился с начала учебного года в 2022 году. Тематика бесед для всех регионов одна. Разработкой уроков занимался Институт стратегии развития образования РАО, потратили на это 22 млн рублей.

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    ОбразованиеМинпросвещения РФРазговор о важном
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