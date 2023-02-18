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    Центральную Турцию опять трясет. Два подземных толчка выгнали людей на улицы из домов

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    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал вечером 18 февраля новое землетрясение в Турции. По его данным, магнитуда первого составила 5,2, эпицентр был на глубине 10 километров. В ближайших городах — Гёксуне (13 километров) и Кахраманмараше (54 километра) в это время на часах было уже 22.31. Второе землетрясение произошло в этой местности спустя 15 минут, в 22.47, его магнитуда составила 4.

    В соцсетях свидетели утверждают, что тряхнуло ощутимо. Жители «похватали детей, повыбегали на улицу, опасаются пока возвращаться в дома».

    Это не единственные подземные толчки, что ощущаются в Турции в эти дни — так, согласно данным сейсмологического центра, разные регионы страны трясло десятки раз — но магнитуда только один раз ранним утром поднималась выше 4. Кроме того, землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано сегодня на Крите, 5,2 — на юге Перу.

    Ранее 18 февраля было объявлено, что число жертв землетрясения 6 февраля превысило в Турции 40 тысяч человек. Основные спасательные работы планируется прекратить 19 февраля.

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