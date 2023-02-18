Центральную Турцию опять трясет. Два подземных толчка выгнали людей на улицы из домов

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал вечером 18 февраля новое землетрясение в Турции. По его данным, магнитуда первого составила 5,2, эпицентр был на глубине 10 километров. В ближайших городах — Гёксуне (13 километров) и Кахраманмараше (54 километра) в это время на часах было уже 22.31. Второе землетрясение произошло в этой местности спустя 15 минут, в 22.47, его магнитуда составила 4.



В соцсетях свидетели утверждают, что тряхнуло ощутимо. Жители «похватали детей, повыбегали на улицу, опасаются пока возвращаться в дома».