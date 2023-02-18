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    В Хабаровском крае амурская тигрица сама себя закрыла в собачьем вольере

    2016
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    Молодая амурская тигрица попалась в ловушку в Нанайском районе Хабаровского края. Хищница решила похозяйничать на пасеке, заставив понервничать хозяина. Подробности сообщает центр «Амурский тигр» 18 февраля.

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    Тигрица искала, чем бы поживиться, и залезла в пустой собачий вольер. При этом она задела дверцу, которая открывается только вовнутрь, и выбраться уже не смогла. Побуянив внутри вольера, хищница улеглась спать, а пасечник позвал на помощь. Отлов провели инспекторы группы по разрешению конфликтных ситуаций управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. Они обездвижили тигрицу и перевезли в реабилитационный центр «Утес». Внешних повреждений у животного нет, ей может быть от 12 до 15 месяцев.

    В центре реабилитации она пробудет как минимум до мая, чтобы набраться сил для охоты на крупных копытных. К тому времени из спячки выйдут и мелкие животные. Все расходы по содержанию и реабилитации юной тигрицы взял на себя Центр «Амурский тигр».

    В последний месяц встречи амурских тигров с людьми в Хабаровском крае не всегда заканчивались благополучно. 14 февраля охотники застрелили хищника, который ворвался в зимовье и напал на них. Один из мужчин получил тяжелые травмы.

    Днем ранее в районе поселения Нельма Советско-Гаванского района нашли останки охотника, которого разорвал тигр.

    Из-за сокращения кормовой базы амурские тигры начали буквально терроризировать жителей поселков в Хабаровском крае и с начала года съели уже больше 60 собак и лошадь. Хищники появляются днем и перестали бояться людей. Причиной специалисты называют сокращение численности кабанов в тайге из-за бесконтрольной рубки леса и африканской чумы свиней.

    Одного конфликтного тигра вблизи Вяземского района отловили. Росприроднадзор разрешил отлов еще шести особей.

    По данным тигриной переписи 2015 года, на Дальнем Востоке обитает 523–540 амурских тигров. Хищник в природе живет около 15 лет, в неволе доживает до 20.

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