В Хабаровском крае амурская тигрица сама себя закрыла в собачьем вольере

Тигрица искала, чем бы поживиться, и залезла в пустой собачий вольер. При этом она задела дверцу, которая открывается только вовнутрь, и выбраться уже не смогла. Побуянив внутри вольера, хищница улеглась спать, а пасечник позвал на помощь. Отлов провели инспекторы группы по разрешению конфликтных ситуаций управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. Они обездвижили тигрицу и перевезли в реабилитационный центр «Утес». Внешних повреждений у животного нет, ей может быть от 12 до 15 месяцев.

В центре реабилитации она пробудет как минимум до мая, чтобы набраться сил для охоты на крупных копытных. К тому времени из спячки выйдут и мелкие животные. Все расходы по содержанию и реабилитации юной тигрицы взял на себя Центр «Амурский тигр».



В последний месяц встречи амурских тигров с людьми в Хабаровском крае не всегда заканчивались благополучно. 14 февраля охотники застрелили хищника, который ворвался в зимовье и напал на них. Один из мужчин получил тяжелые травмы.

Днем ранее в районе поселения Нельма Советско-Гаванского района нашли останки охотника, которого разорвал тигр.