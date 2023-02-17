Вологодскому медвежонку, оставшемуся без мамы, ищут имя

В Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области поступил новый малыш, оставшийся без мамы. В своём паблике «ВКонтакте» 17 февраля сотрудники центра просят подписчиков придумать ему имя.



Этот медвежонок родом из Вологодской области. Его мать (как и в случае с малышами из Коми) спугнули лесозаготовительные работы. Этот малыш гораздо крупнее всех остальных медвежат, потому что он был единственным у медведицы, и конкурентов на мамино молоко не было. Его сейчас лечат, и это даёт свои плоды. Он стал гораздо активнее, у него появился аппетит, начинают открываться глазки, и он уже пытается устоять на четырех лапах. Однако лечение требуется продолжать.



«Этот медвежий малыш на наш взгляд очень ладный, и даже в таком возрасте он выглядит как настоящий медведь! На фотографиях он получался светловатым, но на самом деле у него темная шерстка с небольшими белыми пятнышками на спине. Мы очень надеемся, что этот малыш поборет болезнь и вырастет могучим царем леса!» — отмечают в центре.