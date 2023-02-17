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    Вологодскому медвежонку, оставшемуся без мамы, ищут имя

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    В Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области поступил новый малыш, оставшийся без мамы. В своём паблике «ВКонтакте» 17 февраля сотрудники центра просят подписчиков придумать ему имя.

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    Этот медвежонок родом из Вологодской области. Его мать (как и в случае с малышами из Коми) спугнули лесозаготовительные работы. Этот малыш гораздо крупнее всех остальных медвежат, потому что он был единственным у медведицы, и конкурентов на мамино молоко не было. Его сейчас лечат, и это даёт свои плоды. Он стал гораздо активнее, у него появился аппетит, начинают открываться глазки, и он уже пытается устоять на четырех лапах. Однако лечение требуется продолжать.

    «Этот медвежий малыш на наш взгляд очень ладный, и даже в таком возрасте он выглядит как настоящий медведь! На фотографиях он получался светловатым, но на самом деле у него темная шерстка с небольшими белыми пятнышками на спине. Мы очень надеемся, что этот малыш поборет болезнь и вырастет могучим царем леса!» — отмечают в центре.

    Все остальные медвежата («Фонтанка» рассказывала о них) стабильны и хорошо едят, глазки уже почти у всех открыты. Толстун, Ворчун и Солнышко из Коми пока ещё ползают, а псковские девчонки пытаются ходить.

    Фото:
    Центр спасения медвежат-сирот

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