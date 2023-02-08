Охотник нашел брошенных новорожденных медвежат в Псковской области

Двух новорожденных медвежат обнаружили в лесу Псковской области в начале февраля. Они ранние и уже открыли глазки. Теперь за малышами будут присматривать специалисты.

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области 7 февраля показал двух новорожденных самочек бурого медведя, которых 3 февраля обнаружил брошенными в Локнянском районе охотник. Медвежат изъяли из природы и отправили в «Центр спасения медвежат-сирот» в Тверской области. Там они пройдут реабилитацию, после чего их выпустят в естественную среду обитания в Псковской области.