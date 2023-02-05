Центр спасения медвежат показывает малышей, привезённых за 3 тысячи километров из Коми. Они издают удивительные звуки

В центре спасения медвежат-сирот в Тверской области подрастают три осиротевших братца-медвежонка из Республики Коми. Центр спасения рассказывает о них и показывает свежее видео в своих соцсетях.
Ворчун — самый спокойный и самый тёмный медвежонок, почти без белых пятнышек. Толстун — самый светлый, с серебряным отливом и большими белыми пятнами на шее, спине и пузе. Он самый большой и самый вредный. Солнышко тоже капризничает, но не сильно. Он такой же тёмный, как и Ворчун, но с пятнышками на спине и шее.
Медвежата хорошо набирают вес. Большую часть времени они спят, с аппетитом пьют молоко, успешно «выполняют задачи по большим и маленьким делам», после этого делают «зарядку» в течение пары минут после еды и потом опять засыпают.
Как писала «Фонтанка», в январе в Прилузском районе Коми лесорубы случайно повредили берлогу во время ночных работ по прокладыванию лежневки. Во время перерыва они услышали тихое рычание и вызвали полицию. В берлоге оказались три маленьких медвежонка, их мать, вероятно, испугалась техники и сбежала. Участковые уполномоченные полиции забрали малышей, купили детское питание и накормили их. медвежат привезли в Тверскую область за 3 тысячи километров. К тому моменту им было всего 7–10 дней от роду, весили они чуть более 800 граммов. В таком возрасте у медвежат велик риск осложнений здоровья, отмечали зоологи.