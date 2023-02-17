Возвращение снега в Петербург — в объективе «Фонтанки». Фоном идёт военный антураж

Фотограф «Фонтанки» утром 17 февраля прогулялся по центру Петербурга и запечатлел, как зима возвращается в город. Улицы, которые за последние дни очистились до сухого асфальта, снова побелели. Некоторые пешеходы прикрываются от снегопада зонтиками.
Снег создаёт подходящий фон для съёмок фильма «Банда Зигзаг» о событиях времен Великой Отечественной войны. На набережной канала Грибоедова появились декорации — укрепления, которые защищают окна от взрывной волны. Подробнее о фильме и о том, как из-за него ограничили движение, читайте на «Фонтанке».
Зимнюю погоду в город принёс атмосферный фронт, связанный с выходящим на запад Скандинавии циклоном. Снегопады продолжатся и в выходные, в воскресенье температура, как ожидается, достигнет минимума на этой неделе.