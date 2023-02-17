    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    760мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.76eur79.98

    Возвращение снега в Петербург — в объективе «Фонтанки». Фоном идёт военный антураж

    2592
    1 комментарий

    Фотограф «Фонтанки» утром 17 февраля прогулялся по центру Петербурга и запечатлел, как зима возвращается в город. Улицы, которые за последние дни очистились до сухого асфальта, снова побелели. Некоторые пешеходы прикрываются от снегопада зонтиками.

    ПоделитьсяПоделиться

    Снег создаёт подходящий фон для съёмок фильма «Банда Зигзаг» о событиях времен Великой Отечественной войны. На набережной канала Грибоедова появились декорации — укрепления, которые защищают окна от взрывной волны. Подробнее о фильме и о том, как из-за него ограничили движение, читайте на «Фонтанке».

    Зимнюю погоду в город принёс атмосферный фронт, связанный с выходящим на запад Скандинавии циклоном. Снегопады продолжатся и в выходные, в воскресенье температура, как ожидается, достигнет минимума на этой неделе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СнегСъемки киноСъемки фильмаПогода в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close