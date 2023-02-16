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    Бывшие заключённые на службе абвера потеснят водителей в центре Петербурга

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    На набережной канала Грибоедова защищают окна от взрывной волны. Это не то, о чём вы могли подумать, — так готовятся к съёмкам фильма о банде, действовавшей в Ленинграде времён Великой Отечественной войны.

    О связанных со съёмками ленты «Банда Зигзаг» ограничениях предупредил комитет по транспорту Смольного. Ближайшие — с полуночи 17 февраля. В пятницу в течение всего дня запретят остановки в Банковском м Москательном переулках, а также на чётной стороне набережной канала Грибоедова от Мучного переулка до улицы Ломоносова и на нечётной от переулка Сергея Тюленина.

    По Банковскому и Москательному переулкам с шести утра и до полуночи будет не проехать. Кроме того, в течение дня намерены частично перекрывать движение по набережной канала Грибоедова. Обещают, что не более чем на 10 минут в час.

    Со всеми ограничениями, в том числе на 19 февраля, можно ознакомиться здесь.

    «Банда Зигзаг» рассказывает о том, как в блокадном Ленинграде ловили группировку «Защитники интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера» уголовника-фальшивомонетчика Виталия Кошарного, состоявшую из бывших заключенных. Преступники сотрудничали с абвером. На их счету антисоветская пропаганда, аферы с документами и продуктовыми карточками, убийства. Все 12 «зигзаговцев» были расстреляны.

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    Съемки фильма
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