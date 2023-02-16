Бывшие заключённые на службе абвера потеснят водителей в центре Петербурга

На набережной канала Грибоедова защищают окна от взрывной волны. Это не то, о чём вы могли подумать, — так готовятся к съёмкам фильма о банде, действовавшей в Ленинграде времён Великой Отечественной войны.



О связанных со съёмками ленты «Банда Зигзаг» ограничениях предупредил комитет по транспорту Смольного. Ближайшие — с полуночи 17 февраля. В пятницу в течение всего дня запретят остановки в Банковском м Москательном переулках, а также на чётной стороне набережной канала Грибоедова от Мучного переулка до улицы Ломоносова и на нечётной от переулка Сергея Тюленина.