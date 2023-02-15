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    «Четверть домов разрушена полностью, 90% повреждены». «Экстремум» вернулся в Петербург и рассказал о работе в Турции

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    Фото: кадр из видео/«Экстремум»
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    Во время спасательных работ в Турции международные команды, включая поисково-спасательный отряд «Экстремум» из Петербурга, достали из-под завалов 211 живых пострадавших и 598 погибших, еще 866 человек считаются пропавшими без вести. Об этом 15 февраля сообщила Валерия Верховодко — командир пожарно-спасательного отряда (ПСО), руководитель работ команды в Турции.

    «Экстремум»

    В Адыямане, куда отправился ПСО, живет около 256 тысяч человек. По оценкам спасателей, примерно четверть домов в городе разрушена полностью, но повреждены почти все здания — 90%. Адыяман считается третьим по степени разрушений турецким городом, пострадавшим от землетрясения. Валерия уточняет, что все оценки пока предварительные — данные еще не свели в общую базу. Статистику она приводит, не учитывая работу местных сил — говорит только о международных командах, их в стране работало более 150.

    «О землетрясении узнали как все, из новостей. Приняли решение поехать в течение первого дня, когда поняли, что объем разрушений очень велик. Сначала мы не знали, сколько человек сможем взять, готовились проводить какой-то отбор. В итоге авиакомпания Turkish Airlines нам помогла с перелетом, и мы взяли всех, кто смог поехать», — говорит Валерия.

    В составе отряда было 33 человека и пять кинологических расчетов. Им досталась огромная зона — 9 квадратных километров. До прибытия «Экстремума» там работали местные силы, но отряд стал первой международной командой, заступившей на сектор. Только силами ПСО из-под завалов извлекли два тела погибших, вместе с другими командами — еще восемь. Четыре раза собаки давали сигналы об обнаружении живых, но точно подтвержден был только один из них.

    Вместе со спасателями работали пять собак — Застава, Кассандра, Кукла, Баста и Редиска. За четыре с лишним дня работы они исследовали несколько десятков обрушившихся домов.

    «Экстремум»

    Участники команды вернулись в Петербург в ночь на вторник. Они рассказывали, что собаки, тоже помогавшие при разборе завалов в Адыямане, «устали так, что даже на кухню идти не хотят».

    Фото: кадр из видео/«Экстремум»

    6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, Грузии, Абхазии и даже в Сочи.

    По последним данным, число погибших в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человек. В Сирии число жертв окончательное.

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    ТурцияЗемлетрясение
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