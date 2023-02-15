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    «Собаки устали так, что на кухню идти не хотят». В ПСО «Экстремум» рассказали, как проводят время после Турции

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    В поисково-спасательном отряде «Экстремум» рассказали, как волонтёры проводят время, вернувшись домой после спасательных работ в Турции. Запись появилась 15 февраля в официальном сообществе организации во «ВКонтакте».

    ЭКСТРЕМУМ, объединение добровольных спасателей

    «Ребята отдыхают, отсыпаются, проводят время с семьями, которые их очень ждали. Собаки тоже приходят в себя, — как говорят кинологи, устали так, что даже на кухню идти не хотят», — поделились добровольцы.

    Ранее волонтёры рассказывали о своих хвостатых помощниках: Заставе, Кассандре, Кукле, Басте и Редиске. За всё время работ они исследовали как минимум несколько десятков обрушенных зданий.

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    В планах волонтёров — разбор привезённого снаряжения и оценка его состояния, а также подсчёт затрат.

    О завершении спасательных работ в турецком Адыямане стало известно 14 февраля. Участники команды вернулись в Петербург во вторник ночью.



    6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи.

    По последним данным, число погибших в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человек. В последней республике число жертв окончательное.

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    ЗемлетрясениеСобакиСпасателиЗемлетрясение в ТурцииПСО Экстремум
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