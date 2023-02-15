«Собаки устали так, что на кухню идти не хотят». В ПСО «Экстремум» рассказали, как проводят время после Турции

В поисково-спасательном отряде «Экстремум» рассказали, как волонтёры проводят время, вернувшись домой после спасательных работ в Турции. Запись появилась 15 февраля в официальном сообществе организации во «ВКонтакте».
«Ребята отдыхают, отсыпаются, проводят время с семьями, которые их очень ждали. Собаки тоже приходят в себя, — как говорят кинологи, устали так, что даже на кухню идти не хотят», — поделились добровольцы.
Ранее волонтёры рассказывали о своих хвостатых помощниках: Заставе, Кассандре, Кукле, Басте и Редиске. За всё время работ они исследовали как минимум несколько десятков обрушенных зданий.
В планах волонтёров — разбор привезённого снаряжения и оценка его состояния, а также подсчёт затрат.
О завершении спасательных работ в турецком Адыямане стало известно 14 февраля. Участники команды вернулись в Петербург во вторник ночью.