«Последняя инстанция, в которую мы ещё верим». Новый глава городского СК пытается думать, как Бастрыкин

Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Поделиться Поделиться





В конце января в Петербурге появился новый и. о. начальника городского Следственного комитета Олег Бобков. Он в постоянном режиме встречается с недовольными градостроительной политикой жителями и выступает в качестве модератора общественных дискуссий. Необычно для главного следователя, но за эту новую роль из Москвы его уже похвалили.



Новый глава петербургского Следственного комитета накануне встретился с жителями Сестрорецка. Почти два часа он слушал жалобы горожан и объяснения застройщиков о будущем проекта «Сестрорецкий курорт». Работы по реконструкции там начала компания ЛСР, которая планирует строительные работы в основном здании на набережной (вместо старого корпуса с номерами появится новый) и воссоздать разрушенный в годы Великой Отечественной войны курзал (помещение на курорте, предназначенное для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий). Опасения жители излагали в петиции к Следственному комитету — несколько лет назад выкупившая первый и второй корпуса санатория компания RBI построила там элитный комплекс апартаментов. Третьему корпусу они не просто не желают подобной судьбы, но и боятся, что после его реконструкции «курорт» окажется за забором — парк окажется закрыт для горожан.



В слушаниях, которые организовал Следственный комитет, принимали участие помимо представителей ЛСР чиновники и депутаты. Каждый из них начинал выступление со слов благодарности Следственному комитету. В частности, представитель ЛСР заверил Олега Бобкова, что компания занимается строительством санатория, а не жилья, а деревья выкорчёвывать никто не будет. Все планировочные решения бизнесмены пообещали представить на публичное обозрение. Активистка Анна Шушпанова, которая ходила на встречу, рассказала «Фонтанке», что занявшийся почти сразу после назначения решением градостроительных проблем новый глава городского СК выступал в качестве модератора дискуссии, эмоций не проявлял и высказывал собственное мнение крайне скупо. Активист Сергей Бугашев в беседе с «Фонтанкой» назвал встречу «выпуском пара», а делегацию из Следственного комитета (вместе с Бобковым, по его словам, приехали около 10 сотрудников) «пожарной командой»: «Конечно, нас не устроило то, что нам говорили застройщики, никаких гарантий они не дали, но Следственный комитет — это наша последняя и серьёзная надежда, последняя инстанция, в которую мы верим».



В этот же день Бобков посетил и ещё один адрес. Пресс-служба отчиталась, что он провёл на Петроградской стороне выездной приём жителей дома на Большой Разночинной улице, 19. «По указанию Бобкова следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проведена доследственная проверка, по результатам которой в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). По предварительным данным, собственникам причинен ущерб на сумму не менее 3 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что Бобков осмотрел квартиры заявителей, а также соседнее здание, имеющее повреждения, в котором располагаются судебные участки мировых судей. Этот адрес не нов для градостроительных скандалов — ещё будучи спикером петербургского парламента, со строительством компанией «Бронка» дома по соседству боролся единоросс Вячеслав Макаров. В страхе он держал почти всех застройщиков Петроградской стороны. Строителей с Разночинной он отмечал особенно: «Меня заверили, что здесь никогда не будет стройки, но я строительной мафии уже не верю. Для меня она обыкновенная шпана», — говорил он на встрече с жителями. Политик обещал внести в зону зелёных насаждений участок застройки, но в итоге законопроект не дошёл до третьего чтения. Теперь же, судя по всему, жители обрели нового защитника в виде Следственного комитета.

Активно включаться в качестве медиатора в градостроительные конфликты Олег Бобков начал уже через несколько дней после собственного назначения. Назначенный 23 января и. о. главы городского СК уже 28-го встретился с жителями Нарвской заставы и с представителями компании «СПб Реновация». Местные жители выступают против реновации и не хотят покидать свои дома. «Какой путь вы видите, чтобы все остались довольны? Вы понимаете, это дальше будет социальный всплеск и зачем это бизнесу… Зачем на фоне СВО воевать ещё и с жителями?» — спрашивал застройщика Бобков на этой встрече, писали журналисты.



По данным «Фонтанки», такой активностью Бобкова на одном из совещаний с руководителями СК регионов остался доволен глава федерального Следкома Александр Бастрыкин — петербургского следователя поставили в пример коллегам из других уголков страны.

Сам Бастрыкин уже почти год вовлечён в градостроительные проблемы Петербурга. Это поначалу было необычным для активистов и защитников исторических зданий. Но затем, когда в СК оказался даже глава комитета по охране памятников, а дома, которые пытались снести, становились вещдоками, с которыми нельзя производить никаких действий, активисты стали постоянными гостями у следователей и регулярными авторами писем Бастрыкину.



Возможно, именно подход «думать, как Бастрыкин» поможет Олегу Бобкову избавиться от приставки «исполняющий обязанности», чего не удалось двум предыдущим руководителям городского Следкома.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»