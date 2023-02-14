Дело в соцгарантиях. Минобороны объяснило, почему нельзя отменять указ о частичной мобилизации

Указ о завершении частичной мобилизации лишит мобилизованных и их семей дополнительных социальных гарантий и компенсаций, заявили в Минобороны в ответе на запрос депутата псковского парламента от «Яблока» Артура Гайдука. Вчера, 13 февраля, он опубликовал документ в своем Telegram-канале.

Как утверждают в министерстве, если указ о частичной мобилизации утратит силу, «статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту».