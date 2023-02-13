«Нашли погибших, вытащили, передали». Петербургские спасатели рассказали о работе в турецком Адыямане

Команда петербургского поисково-спасательного отряда «Экстремум» пять суток проработала в пострадавшем от землетрясения турецком городе Адыяман. За последний день под завалами не нашли ни одного живого пострадавшего.
В понедельник, 13 февраля, спасательная операция в Адыямане подходит к концу, сообщают представители отряда. Вчера команда работала на разборе многоэтажки. «Разобрали этаж при помощи ломов, кувалд, отбойных молотков и бензоинструмента. Нашли погибших, вытащили, передали — для родственников это было очень важно», — пишут в группе «Экстремума» во «ВКонтакте».
В Турции завершился траур, власти начали активно сносить здания с помощью тяжелой техники, и на завалах находиться стало небезопасно. В Адыямане выставлены посты безопасности, которые «следят за каждым движением и вовремя подают сигналы». Мест, где могли бы работать спасатели, в городе не остается, резюмируют в «Экстремуме».
Петербургские спасатели успели поработать с командами из Турции, Болгарии, Тайваня, Мексики, Пакистана, США и других стран. «Количество спасательных команд, размещенных в Адыямане, было одним из самых больших среди всех городов, уступая лишь Кахраманмарашу и Хатаю», — добавляют в ПСО.
«Фонтанка» показывала, как сотрудники МЧС вытаскивают из-под завалов пострадавших. Число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 31 тысячу.