«Нашли погибших, вытащили, передали». Петербургские спасатели рассказали о работе в турецком Адыямане

Команда петербургского поисково-спасательного отряда «Экстремум» пять суток проработала в пострадавшем от землетрясения турецком городе Адыяман. За последний день под завалами не нашли ни одного живого пострадавшего.



В понедельник, 13 февраля, спасательная операция в Адыямане подходит к концу, сообщают представители отряда. Вчера команда работала на разборе многоэтажки. «Разобрали этаж при помощи ломов, кувалд, отбойных молотков и бензоинструмента. Нашли погибших, вытащили, передали — для родственников это было очень важно», — пишут в группе «Экстремума» во «ВКонтакте».