Девятиклассник в Петропавловске принёс в школу нож и топор и напал на учеников

В казахстанском Петропавловске утром 13 февраля, около 8 часов по местному времени, совершено нападение на учеников школы № 4.



Как сообщает МИА «Казинформ», девятиклассник принёс с собой кухонный топор и нож и ранил двух десятиклассников и девятиклассника. Он задержан. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, двое с колотыми ранами головы и предплечья доставлены в детскую областную больницу.



«Состояние детей стабильное. Сумки учеников не обыскивают. Зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором. Иная информация не разглашается», — сказал руководитель управления образования Назир Жашибеков.

