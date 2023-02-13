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    Девятиклассник в Петропавловске принёс в школу нож и топор и напал на учеников

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    8 комментариев

    В казахстанском Петропавловске утром 13 февраля, около 8 часов по местному времени, совершено нападение на учеников школы № 4.

    Как сообщает МИА «Казинформ», девятиклассник принёс с собой кухонный топор и нож и ранил двух десятиклассников и девятиклассника. Он задержан. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, двое с колотыми ранами головы и предплечья доставлены в детскую областную больницу.

    «Состояние детей стабильное. Сумки учеников не обыскивают. Зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором. Иная информация не разглашается», — сказал руководитель управления образования Назир Жашибеков.

    По предварительной информации, нападавший состоит на психиатрическом учете. Начато досудебное расследование по уголовной статье «Покушение на убийство». В учебном заведении работает следственная группа.

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    Комментарии 8

    Cashmare13 Фев 2023 в 09:41
    таки дико интересуюсь, а кого нынче съели в папуа-новой гвинее, доколе фонтанка будет держать нас в неведении?
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 08:45
    А те,которые с ножами и другим оружием приходят и не стоят на учете, считаются здоровыми, с ними что делать тогда. Дураков везде хватает
    +2−0
    26078160113 Фев 2023 в 08:41
    Неразрывным пробелом надо разделять знак номера и цифры. Они у вас разнеслись на две строки.
    +0−0
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