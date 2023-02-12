В Петербурге официально зарегистрировали региональное отделение «Движения первых». Уже в первый день в него вступило больше 100 школ

В Петербурге официально зарегистрировали региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения школьников и молодежи. Возглавил петербургское «Движение первых» учитель истории и обществознания школы № 619 Калининского района Егор Киреев. Ранее он стал победителем городского конкурса педагогических достижений «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 10 февраля, в день официальной регистрации организации в Петербурге, открылось сразу более 100 первичных отделений «Движения первых» в школах.
«Первичные отделения станут организациями первого уровня в большой структуре нового движения, — говорится в группе «Движения первых» в соцсети «ВКонтакте». — Инициаторами создания отделений стали сами дети, вовлечённые в деятельность движения. Уже скоро они, участники-обучающиеся, выберут руководителей актива движения в своей школе, приоритетные направления, по которым будет двигаться их «ячейка» на пути общей работы».
О том, что Егор Киреев может возглавить петербургское отделение «Движения первых», еще в октябре прошлого года сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Тогда же стало известно, что координационным советом движения в городе будет руководить губернатор Александр Беглов.
Название для нового движения детей и молодежи удалось выбрать только с третьего раза. На голосование, кроме победившего варианта, выносились «Новое поколение», «Юность», «Пионеры» и «Движение имени Гагарина».