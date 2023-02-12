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    В Петербурге официально зарегистрировали региональное отделение «Движения первых». Уже в первый день в него вступило больше 100 школ

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    57 комментариев

    В Петербурге официально зарегистрировали региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения школьников и молодежи. Возглавил петербургское «Движение первых» учитель истории и обществознания школы № 619 Калининского района Егор Киреев. Ранее он стал победителем городского конкурса педагогических достижений «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 10 февраля, в день официальной регистрации организации в Петербурге, открылось сразу более 100 первичных отделений «Движения первых» в школах.

    «Первичные отделения станут организациями первого уровня в большой структуре нового движения, — говорится в группе «Движения первых» в соцсети «ВКонтакте». — Инициаторами создания отделений стали сами дети, вовлечённые в деятельность движения. Уже скоро они, участники-обучающиеся, выберут руководителей актива движения в своей школе, приоритетные направления, по которым будет двигаться их «ячейка» на пути общей работы».

    О том, что Егор Киреев может возглавить петербургское отделение «Движения первых», еще в октябре прошлого года сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Тогда же стало известно, что координационным советом движения в городе будет руководить губернатор Александр Беглов.

    Название для нового движения детей и молодежи удалось выбрать только с третьего раза. На голосование, кроме победившего варианта, выносились «Новое поколение», «Юность», «Пионеры» и «Движение имени Гагарина».

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    УДИВЛЕНИЕ1
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    Комментарии 57

    Гость12 Фев 2023 в 18:44
    Сбить населенцев в стадо - наше все.
    +0−0
    Пётр Великий12 Фев 2023 в 18:29
    как коляску не собирали-всё равно получался автомат Калашникова
    +0−0
    5454543536812 Фев 2023 в 18:26
    я Берувротова Нина, хочу подвигаться
    +1−1
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