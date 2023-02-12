Сколько в Петербурге нашли домов, за ремонт которых не должны платить жители? Вы угадали

Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться







В Петербурге несколько лет не могут найти дома, которые надо ремонтировать исключительно за счет бюджета, а не за счет взносов горожан. Либо так ищут, либо мы жили и живем в до крайности ответственном государстве.





О коллизии с ремонтом до приватизации «Фонтанка» много писала. Она была главным аргументом противников запущенной с 2014 года системы капитального ремонта домов — со взносами жителей и добавкой из бюджета. Идея такая: если в здании не были проведены те или иные работы по капремонту на момент приватизации первой комнаты или квартиры (а это обычно 1990–1992 годы), то именно государство должно за свой счет его все-таки провести. Какое государство, СССР или его правопреемник, — это уже подробности. Кто-то скажет: да забудьте уже, все быльем поросло, пора в духе времени обнуляться. Но сделать это не позволит разъяснение Верховного суда: «Обязанность по производству капитального ремонта... возникшая у бывшего наймодателя (органа государственной власти или органа местного самоуправления) и не исполненная на момент приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, сохраняется до исполнения обязательств».



Начали менять законы, а параллельно прикидывать: сколько ж таких домов вообще в Петербурге? По всему выходило, что не меньше нескольких тысяч. По умолчанию — дореволюционные, не прошедшие ремонт. Для всего остального надо поднимать архивы, искать в отчетах проектно-инвентаризационных бюро. Но в целом можно отнять 25 лет (межремонтный интервал) от 1992 года и посчитать, что все дома построенные до 1968-го и не прошедшие до сих пор капремонт, — это недовыполненные обязательства государства. У него был шанс «довыполнить» их в период с начала 90-х до составления нынешней программы ремонта, такое делалось и за федеральный счет — но сколько таких адресов?



На бумаге вопрос решили и внесли изменения в порядок распределения средств. Напомним, в целом котел фонда капремонта наполняется из двух источников: взносы с горожан и субсидия из бюджета (ее размер зависит от позиции Смольного и от его финансовых возможностей, иногда фонд остается и вовсе без субсидии). На 2023 год казна согласилась выделить 6 млрд, но адресно на лифты (за что им такой почет, «Фонтанка» объясняла), что, впрочем, не уберегло от очередного повышения взносов.



На прошлой неделе жилком опубликовал проект порядка, по которому эти 6 млрд будут распределяться в начавшемся году: за счет бюджета финансируется 65% каждого лифта и 100% всех работ, которые требовалось провести в доме на момент приватизации в нем первой квартиры «в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату». Как пояснили в жилищном комитете, речь идет о внутридомовых системах, лифтах, кровлях, подвалах, фасадах и фундаментах.



Читатель уже понял, сколько рублей было потрачено на выполнение этих подвисших обязательств с 2017 года, когда районным администрациям поручили вести учет таких домов, или с 2019-го, когда жилком разработал методические рекомендации. «В комитет такие сведения ни разу не поступали, — сообщили «Фонтанке» в Смольном. — Вероятно, это связано с тем, что таких работ нет, так как до создания региональной программы действовали адресные программы по капитальному ремонту, в рамках которых выполнялся капитальный ремонт как раз тех домов, которые требуют больше всего ремонта».



Это смелое предположение, фактически оно означает, что со всеми долгами город рассчитался за минувшие 30 лет. Жилком так и говорит: «Вероятность выявления дома, где ремонт был запланирован, но так и не выполнен до утверждения региональной программы, стремится к нулю».



Собеседник из жилищного блока, знакомый с историей вопроса, не готов всерьез обсуждать такое радикальное утверждение. Он отмечает, что в некоторые годы объем работ действительно был большой: «В 2008 году, например, город вообще практически отказывался от федеральных средств, потому что у него своих было миллиардов 17. Их тогда распределяли между районами, которые и были заказчиками по капремонту, а исполнителями зачастую — жилкомсервисы. Матвиенко тогда даже сказала: мол, попробуйте мне еще пожаловаться на недостаток средств. Да и потом несколько миллиардов уже из фонда реформирования ЖКХ пришли в город. Но вот так сказать, что в Петербурге закрыты все работы по программам на начало 90-х, — никто достоверно не может. Сведения по нулевым еще могут быть в технико-экономических паспортах, но надо это все как-то аккумулировать».



По его словам, в 2019 году было принято решение собирать эту информацию в том числе и для того, чтобы показать: в каждом доме из «приватизационного списка» хоть что-то да было сделано за почти три постсоветских десятилетия, а что не было — включить в программу на более близкие даты. Но потом эта работа заглохла, и сейчас мяч полностью передан на сторону районов: именно они, согласно методике, должны каждый год при согласовании краткосрочного плана капремонта выявлять в перечне дома с советскими долгами и сообщать об этом жилкому. А тот уже ведет свой список адресов, на которые нельзя тратить собранное с горожан, а можно только полученное из бюджета. Список, как уже было сказано, получился небольшой — ноль пунктов.



Судя по всему, в Смольном привыкли к этой ситуации. «Фонтанка» спросила у жилищного комитета, откуда у него уверенность, что выделенных 6 млрд из бюджета хватит и на лифты, и на недоремонтированные к приватизации дома. По первой части все четко. Да и по второй в некотором смысле тоже: «При формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитывается исходя из того, какой вопрос стоит наиболее остро. Сейчас это лифты, из которых в настоящее время более 7 тысяч со сроком эксплуатации свыше 25 лет нуждаются в капитальном ремонте или замене. Потребность в бюджетных ассигнованиях на ремонт домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на момент приватизации, не рассчитывалась по причине отсутствия информации о таких домах — до настоящего времени таких сведений не поступало ни по одному из 23 тысяч домов Санкт-Петербурга».



«Фонтанка» попросила мануал для тех жителей, которые уверены, что родина им задолжала капремонт. Совет простой: обращаться в администрацию; если там нет информации — она должна обратиться в архивный комитет. Если каким-то чудом эта схема подействует, придется решать по факту: проводить работы в нынешнем году или в следующем. «Это зависит не от жилищного комитета, а от своевременности выявления таких домов администрациями районов и направления информации в комитет», — говорят чиновники. Но в любом случае это не работает по системе «о, в этом доме нашлись долги на начало 90-х, срочно отправляйте рабочих». Их точно так же надо включать в краткосрочный план, сверять с региональной программой, разрабатывать проект, проводить конкурсы, учитывать сезонность.

Есть еще один важный аспект. Депутат Борис Вишневский еще несколько лет назад призывал освободить от взносов жителей домов, где не был сделан ремонт на момент приватизации. Город на это не пошел, логика общего котла неумолима: все скидываются, а достается всем в порядке живой очереди. Проблемы собираемости взносов не оставляли фонд с самого начала существования, есть они и сейчас, хотя в прошлом году за счет программы долговой амнистии удалось улучшить ситуацию. Если сейчас сообщить жителям того или иного дома, что его должны отремонтировать за счет бюджета, мотивации делать взносы это точно не прибавит.



Жилком подчеркивает, что предоставление субсидии не отменяет обязанность собственников уплачивать взносы: «Субсидия дается не собственникам, а региональному оператору или владельцам специальных счетов, и не на все виды работ, учтенные в региональной программе, а только на определенные ЖК РФ (как уже говорилось выше — крыши, фасады, лифты, фундаменты, сети, подвалы. — Прим. ред.). На работы, довключенные субьектом РФ (например, на ремонт системы противопожарной защиты, устранение аварийности строительных конструкций), субсидия в размере 100% не предусмотрена».



Кроме того, если фасад, например, не был отделан при СССР, то кровля вполне могла быть отремонтирована, и по ней уже пришел срок нового ремонта, так что скидываться на нее все равно придется. Ну и, наконец, собственники всегда могут завести свой специальный счет для капремонта и не платить в фонд; когда накопленные на этом счете средства достигнут половины от оценочной стоимости ремонта дома, они могут принять решение о приостановке взносов.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»