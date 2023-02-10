Боролись с геями, пострадали супружеские пары. В Петербурге — новое дело врачей о продаже детей

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Двум петербургским репродуктологам, похоже, грозит уголовное преследование по делу о продаже детей. Как стало известно «Фонтанке», 10 февраля следствие намерено предъявить обвинение в одном эпизоде «продажи» ребенка руководителю и учредителю известной в Петербурге клиники «Генезис» Анастасии Семененко. Теперь все, посвященные в эту историю, гадают — что это: политическое гееборство? Зачистка рынка ЭКО?



«Фонтанка» попыталась разобраться, почему программа суррогатного материнства, узаконенная в России «Семейным кодексом» еще в 1995 году, стала для страны нежелательной, а специалисты, спасающие людей от бесплодия, оказались стрелочниками.



С чего все начиналось

Медицинский туризм в Петербурге, да и во всей России развивается в первую очередь благодаря стоматологии и ЭКО. Клиники ВРТ вовсю используют имидж эффективной отечественной репродуктологии: к нам едут бесплодные иностранцы, у которых в стране либо ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) стоит, как сбитый «боинг», либо программы ВРТ, в том числе суррогатного материнства, запрещены.



Вряд ли кто-то узнал бы, что суррогатное материнство для иностранцев стало востребованной услугой в основном у граждан Китая, если бы не пандемия. 2020 год для агентств по подбору суррогатных матерей стал страшным сном. Как рассказала «Фонтанке» Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге, «порядка 300 детей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев, оказались отрезанными от своих генетических родителей». Она вспоминает и китайскую маму, заливающуюся слезами оттого, что не может забрать «свою девочку», и свидетельство о рождении ребенка, у которого в родителях — ФИО двух китайских мужчин. На вопрос: «Сколько из этих 300 детей были рождены для одиноких мужчин?», Анна Митянина не ответила: «Никто тогда не изучал, кто родители, мое дело было проследить, чтобы дети дождались их в хороших условиях. В декабре 2021 года из Петербурга вывезли последнего ребенка».



В разгар скандального обнаружения большого числа одиноких мужчин среди клиентов агентств по подбору суррогатных матерей и клиник ВРТ «Фонтанка» писала: «Следственный комитет в деле о торговле детьми сосредоточился на одиноких мужчинах (...) и активно педалирует тему сексуальной ориентации. При допросах врачам-репродуктологам задают вопросы: «Какое мнение у вас сложилось о клиенте, известна ли вам его сексуальная ориентация, имелись ли в его поведении признаки гомосексуальности?»



Среди клиник, выполнявших ЭКО для одиноких китайских пациентов в 2019 году, был и «Генезис». Как стало известно «Фонтанке», с применением спермы одного мужчины специалисты провели цикл ЭКО, в котором полученные эмбрионы перенесли двум женщинам. Родили обе в 2020 году. К тому времени границы с Китаем закрыли, в квартирах-передержках тогда умерли два ребенка, один из них — «зачатый» в «Генезисе». Следственный комитет возбудил уголовные дела по 109-й статье («Причинение смерти по неосторожности»), но они были прекращены по обоим детям, — экспертизы показали: погибли от естественных причин.



На прошлой неделе врачей клиники «Генезис» вызвали в следственный комитет. Спустя три года им вменяется статья 127.1 УК РФ «Торговля людьми». По секрету «Фонтанке» в следствии сказали: ««В принципе, ситуация неоднозначная по составу».

Справка:

Классическое ЭКО представляет собой комплекс процедур: женщине проводят стимуляцию яичников для получения яйцеклеток. Из них выбирают самые перспективные и оплодотворяют спермой мужчины «в пробирке». Полученные эмбрионы пересаживают женщине и ждут, наступит беременность или нет. В одних клиниках она наступает в 40 % случаев, в других реже, но в любом случае пересадка здоровых эмбрионов — не 100-процентная гарантия беременности.



ЭКО проводится в клиниках, имеющих лицензию на проведение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Эти технологии включают ЭКО с донорскими яйцеклетками в случае, когда женщина страдает бесплодием, ЭКО или искусственная инсеменация с донорской спермой, когда бесплодием страдает мужчина. Особенная программа — для тех, кто страдает не только бесплодием, но и не может выносить ребенка — программа суррогатного материнства. Клиенты могут воспользоваться помощью посторонней женщины, которой пересаживается в матку эмбрион, полученный в результате ЭКО, она беременеет и вынашивает ребенка для генетических родителей (одного родителя).



В схеме рождения ребенка по программе суррогатного материнства еще недавно роли распределялись так: клиника ВРТ делала ЭКО либо с генетическим материалом обоих родителей, либо одного плюс донорские половые клетки, и пересаживала полученный эмбрион в матку суррогатной матери. В большинстве клиник на взаимодействии с этими пациентами ставилась точка. В некоторых врачи наблюдали сурмаму в течение всей беременности. Женщина рожала в роддоме, заключившем договор с организатором всей этой многоступенчатой процедуры — агентством по подбору сурмам.

Под подозрение у правоохранителей попали практически все агентства по подбору доноров и суррогатных матерей, работавшие с китайским агентством BluedBaby. Самое громкое дело с 10 обвиняемыми слушается сейчас в Никулинском суде Москвы.

Незаконная — не значит криминальная



Когда разведенный Филипп Киркоров «родил» себе двух детей с помощью технологий ВРТ и суррогатных матерей, это никак не возбудило правоохранительные органы. 26 ноября 2011 года в США родилась Алла-Виктория, а через 7 месяцев, 29 июня 2012 года на свет появился Мартин. Киркоров их часто показывает — красивые дети, живут в прекрасных условиях, — чем не реклама неполной семьи с отцом-одиночкой во главе?

Спустя 8 лет после их рождения следственные органы озаботились услугами клиник ВРТ и суррогатным материнством для одиноких мужчин-иностранцев. А потом еще спустя три года вспомнили о «Генезисе» с клиентом-китайцем.

У врачей это вызывает много вопросов, а главный из них: «Кто сказал, что одинокие мужчины не могут претендовать на участие в программе суррогатного материнства, если они хотят иметь детей?». И почему в случае с «Генезисом», который даже не наблюдал пациентку во время беременности, а генетическая экспертиза доказала родство родившегося ребенка и ее клиента, подозревают уголовное преступление?



Почему вообще возникли претензии к клиникам ВРТ из-за использования репродуктивных технологий для одиноких отцов? «Фонтанка» спросила у управляющего партнера адвокатской группы «Онегин», члена комиссии по этике и праву Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Ольги Зиновьевой. Она объяснила, что одинокие мужчины не включены в перечень лиц, которые могут претендовать на использование репродуктивных технологий с самого начала применения ВРТ. Они не упомянуты ни в законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ни в отраслевых приказах Минздрава, последовательно регулирующих порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий.



«Основанием для использования ВРТ является установленный диагноз «бесплодие». Одинокие мужчины, как правило, его не имеют, и поводом для обращения за медицинской помощью является отсутствие партнёрши или супруги, а не бесплодие как таковое. Отсутствие диагноза и исключение из перечня субъектов, имеющих право на применение ВРТ, делают такую программу неправомерной. Но при этом не делают её криминальной. Переход улицы на красный свет является незаконным, но уголовно наказуемого деяния не образует. С помощью медицинской технологии, пусть и применённой не по прямому назначению, люди имеют возможность обрести генетически собственного ребенка, которого они при других обстоятельствах получить не смогли бы. Вдаваться же в причину, по которой мужчина обратился за такой медицинской помощью (отсутствие партнёрши, сексуальная ориентация и прочее), — не дело правоохранительных органов.



Одинокие женщины имеют право пользоваться донорской спермой и помощью суррогатной матери, если не могут по медицинским показаниям забеременеть, выносить и родить ребёнка самостоятельно. У одиноких мужчин нет иного способа решить проблему отсутствия генетически родственного ребёнка, кроме как использовать медицинскую технологию суррогатного материнства. Клиники ВРТ, допустим, осознают, что не должны выполнять им процедуру. Но тогда их нужно наказывать за то, что они нарушают приказ Минздрава о порядке оказания этого вида помощи. Нарушение Порядка оказания медпомощи относится к нарушению лицензионных требований и при этом даже не к грубому. У нас есть Росздравнадзор, который может проверить, как клиники соблюдают лицензионные требования. Если находит нарушения, — привлечь к административной ответственности, поскольку нет оснований даже для аннулирования лицензии. Но криминализировать эти программы только потому, что они выполнены для одиноких мужчин, и фактически речь идёт только о формальном нарушении порядка оказания медицинской помощи, невозможно», — поясняет Ольга Зиновьева.



Она говорит, что действительно есть ситуации, когда к сфере ВРТ уголовное право применимо. Например, когда суррогатная мать является донором ооцитов (яйцеклеток), то есть родной матерью для новорожденного ребенка, и передаёт его за вознаграждение под видом суррогатной программы. Или наоборот, — когда суррогатная мать рожает генетически чужого ребенка (как и предусмотрено суррогатной программой), но в органах ЗАГС оформляет его на себя. То есть становится юридически его матерью и принимает на себя все родительские обязанности в отношении ребёнка. А потом передаёт его за вознаграждение (на территории России или за границей) генетическим родителям или только генетическому отцу, который, тем не менее, юридически никаких прав на ребёнка не имеет. То есть с точки зрения закона совершает сделку купли-продажи человека. Суррогатные агентства, сопровождающие такие процедуры, как правило, оправдывают подобные схемы «более удобным оформлением документов на ребёнка», а полученное матерью вознаграждение — «подарком, который родители хотят сделать женщине, подарившей жизнь». Такая мнимая простота в оформлении может обернуться реальным уголовным делом.



Но все это никак не применимо к истории с «Генезисом».

«Вместе с врачами надо судить депутатов и судей?»

Андрей Иванов, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мариинской больницы уверен: в том, что врачи клиник ВРТ оказываются на скамье подсудимых, виновны, прежде всего, те, кто разрабатывает невнятные нормативные документы. Например, ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: «На основе этого закона создавались и приказы Минздрава, в которых прямым текстом указано, что использование донорского материала (яйцеклеток) женщины, являющейся суррогатной матерью, в одноименной программе не допускается. Но такого же однозначного толкования нет в отношении использования ВРТ для одиноких мужчин. Их нет в списке, а у нас что не запрещено, то разрешено. И это показала правоприменительная практика многих лет. Смотрите, после того, как суррогатная мать отказывается от выношенного ребенка, роддом выдает справку о его рождении, как правило, агентству, которое нанимало эту женщину. С отказом и справкой генетические родители, а чаще — агентство, идут не в ЗАГС, а в суд. Одинокий мужчина или его представитель предъявляет в суде Основной закон — Конституцию РФ, в статье 19 которой сказано: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации» и «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола».



Дано: одинокая женщина, которой для получения ребенка нужен донорский материал для оплодотворения ее половой клетки, и суррогатная мать, которой пересадят полученный эмбрион.

Дано: одинокий мужчина, которому для получения ребенка нужен донорский материал для оплодотворения его половой клетки, и суррогатная мать, которой пересадят полученный эмбрион».

Андрей Иванов предлагает найти в этих исходниках хотя бы одно отличие: «Их нет, а потому на основании 19 статьи Конституции российские судьи за годы существования суррогатного материнства вынесли тысячи решений о признании отцовства, с которыми генетические отцы шли в ЗАГС и получали свидетельства о рождении ребенка, а в графе «мать» стоял прочерк. Если ВРТ для одиноких мужчин — преступление, которое можно квалифицировать как продажу ребенка, значит, рядом с врачами надо посадить и судей, которые обязывали ЗАГСы регистрировать детей?»



С законом выплеснули ребенка

Китайские одинокие мужчины сильно обеспокоили некоторых общественников и органы власти. Причина будто бы в том, что наше законодательство о суррогатном материнстве такое лояльное, что потворствует созданию «пап №1» и «пап №2». Понять, почему однополыми браки могут быть только у мужчин, даже пытаться не стоит. Потому что в российское законодательство Государственная дума внесла изменения (Федеральный закон от 19.12.2022 N 538-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), якобы, направленные против того, чтобы мужчины — гомосексуалы использовали российских врачей в своих неблаговидных целях. Женщинам — гомосексуалам можно.

Под призывы «навести порядок в нерегулируемом сегменте ВРТ» теперь сильно сокращены категории, которые имеют право воспользоваться услугами суррогатных матерей. Такая возможность сохранилась только у российских граждан, состоящих в браке (в том числе при наличии гражданства РФ у одного из потенциальных родителей), и у одиноких женщин, имеющих гражданство РФ. Более того, суррогатной матерью может быть только гражданка России (прежде это были чаще всего гражданки Украины и Белоруссии). А еще — для получения эмбрионов применяется только генетический материал супружеской пары, одинокая женщина в программе суррогатного материнства может пользоваться донорской спермой.



С момента вступления в силу новых правил, в Минздрав полетели обращения супружеских пар, в которых супруг (или оба) бесплодны и при этом женщина не может выносить ребенка. В распоряжении «Фонтанки» есть официальный ответ департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава, в котором заместитель директора департамента Ольга Чумакова разъясняет обездвиженной женщине с переломом позвоночника, почему она не может воспользоваться программой суррогатного материнства в сочетании с донорством яйцеклеток. «Учитывая новую редакцию части 9 статьи 55 Федерального закона №323, в программе суррогатного материнства для супружеской пары использование донорских половых клеток запрещено, для одинокой женщины возможно использование донорской спермы».



Это значит, что основная целевая группа, ради которой суррогатное материнство собственно и создавалось, навсегда лишена возможности иметь детей, так как для формирования эмбриона родители должны предоставить только собственные клетки. Но проблема у одного из них чаще всего и приводит супружеские пары в программы суррогатного материнства, потому что муж или жена имеет тяжелое наследственное заболевание или перенес онкологическую болезнь, а женщина еще и не может по каким-то медицинским показаниям выносить ребенка. Так что теперь суррогатным мамам остается только вынашивать детей для супружеских пар, в которых все хорошо с репродуктивным здоровьем и донорские половые клетки не требуется. А это, как правило, пары, в которых женщина не хочет портить фигуру беременностью.



«В новом законе обрезали любые пути для суррогатного материнства для иностранцев — страна потеряет много денег (они поедут в Казахстан, Белоруссию или США). Но это не так уж важно. Непонятно, как можно было допустить глупость вселенского масштаба, запретив использование супружескими парами суррогатного материнства в сочетании с донорством половых клеток? При этом в законе осталось разрешение его использования для одиноких женщин с донорством сперматозоидов. Ставили перед собой задачу запретить использование ВРТ для гомосексуалов, а на самом деле им дали зеленый свет. Потому что и представители сексуальных меньшинств женского пола легко могут воспользоваться этой программой — для них есть прямое разрешение в законе. И мужского пола — нужно только взять с собой в суд Конституцию РФ и открыть ее на статье 19 о равенстве полов. Двойные стандарты: чужим запрещаем, своим — разрешаем?», — говорит Андрей Иванов.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

