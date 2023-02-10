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    Двух россиян в Турции нашли под завалами

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    7 комментариев

    Двое граждан России, которых искали под завалами в турецком городе Хатай после землетрясения, обнаружены погибшими. Это женщина и ребёнок. Продолжаются поиски остальных членов семьи. Об этом 10 февраля сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на МЧС.

    Спасатели российского МЧС ищут эту семью в Хатае с вечера 8 февраля.

    О попавших в зону землетрясения россиянах (супруги и двое сыновей) стало известно в среду. В МИД рассказывали о многочисленных просьбах о помощи от близких, которые потеряли с ними связь. Вчера спасатели нашли место, где под завалами могут находиться члены этой семьи.

    К 10 февраля число погибших в Турции выросло до 18 342 человек. Учитывая как минимум 3,3 тысячи смертей в Сирии, общее число жертв превышает 21,6 тысячи человек. При этом спасатели продолжают находить под завалами живых людей: за минувшие сутки так спасли более 120 человек.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 1 400 афтершоков.

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    Комментарии 7

    Прелестно10 Фев 2023 в 10:34
    Может и просто туристы. Приехали отдохнуть, пока цены не подросли на путевки.
    +0−0
    ivan5_5e4d10fe646f610 Фев 2023 в 10:33
    Турция теперь вечно будет ждать нового землетрясения. Как там жить то теперь.
    +0−0
    funtanka10 Фев 2023 в 10:01
    Думали уедут и заживут как люди.

    Соболезнования.
    +2−2
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