Двух россиян в Турции нашли под завалами

Двое граждан России, которых искали под завалами в турецком городе Хатай после землетрясения, обнаружены погибшими. Это женщина и ребёнок. Продолжаются поиски остальных членов семьи. Об этом 10 февраля сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на МЧС.



Спасатели российского МЧС ищут эту семью в Хатае с вечера 8 февраля.

О попавших в зону землетрясения россиянах (супруги и двое сыновей) стало известно в среду. В МИД рассказывали о многочисленных просьбах о помощи от близких, которые потеряли с ними связь. Вчера спасатели нашли место, где под завалами могут находиться члены этой семьи.

