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    «Продекларировал категорическое неприятие ЛГБТ-культуры». Хинштейн надеется, что издательство Popcorn Books «сменит вектор»

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    Владелец «скандально известного» издательства Popcorn Books Денис Котов «намерен кардинально изменить его политику». Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, напомнив о возбужденном против издательства деле о пропаганде ЛГБТ.

    «Господин Котов объяснил, что купил издательство лишь в прошлом году… Он продекларировал категорическое неприятие ЛГБТ-культуры: наиболее скандальные издания уже сняты им с продажи», — написал депутат 9 февраля в своем телеграм-канале.

    По словам Хинштейна, Котов также назвал «перформанс» с ЛГБТ-книгами, обернутыми в Конституцию, «дембельским аккордом менеджмента перед уходом». Издательству все равно придется заплатить штраф, добавил Хинштейн, но отметил, что бэкграунд Котова — владельца книжной сети «Буквоед» и организатора фестиваля «Книжный маяк Петербурга» — дает надежду на лучшее.

    В январе Денис Котов вошел в общественный совет при Минкульте, что, учитывая дело в отношении издательства, вызвало «немалый общественный резонанс». Хинштейн добавил, что и сам был возмущен этим решением.

    Административное дело в отношении Popcorn Books стало первым в России по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Хинштейн отмечал, что издательство выпускает книги ЛГБТ-тематики, размещая на обложках цитату из 29-й статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры.

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