«Продекларировал категорическое неприятие ЛГБТ-культуры». Хинштейн надеется, что издательство Popcorn Books «сменит вектор»

Владелец «скандально известного» издательства Popcorn Books Денис Котов «намерен кардинально изменить его политику». Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, напомнив о возбужденном против издательства деле о пропаганде ЛГБТ.



«Господин Котов объяснил, что купил издательство лишь в прошлом году… Он продекларировал категорическое неприятие ЛГБТ-культуры: наиболее скандальные издания уже сняты им с продажи», — написал депутат 9 февраля в своем телеграм-канале.

По словам Хинштейна, Котов также назвал «перформанс» с ЛГБТ-книгами, обернутыми в Конституцию, «дембельским аккордом менеджмента перед уходом». Издательству все равно придется заплатить штраф, добавил Хинштейн, но отметил, что бэкграунд Котова — владельца книжной сети «Буквоед» и организатора фестиваля «Книжный маяк Петербурга» — дает надежду на лучшее.