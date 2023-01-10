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    «Бросили вызов государству». В России возбуждено первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ

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    В отношении издательства Popcorn Books возбуждено первое дело по новой статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смене пола. Об этом 10 января сообщил соавтор пакета законов депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Как следует из ответа МВД, административное дело по статье 6.21 КоАП возбуждено 28 декабря после запроса депутата. Месяц назад Хинштейн написал в своём телеграм-канале, что, несмотря на вступление закона в силу, издательство продолжает выпуск книг ЛГБТ-тематики, размещая на обложках цитату из 29-й статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры.

    «Рассчитываю, что дело будет доведено до суда, и «Попкорн букс», бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам», — заявил депутат.

    Издательство специализируется на литературе young adult. Среди прочего, выпустило скандальное произведение «Лето в пионерском галстуке». В октябре издатель Popcorn Books Алексей Докучаев* получил статус иноагента.

    *внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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