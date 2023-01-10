«Бросили вызов государству». В России возбуждено первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ

В отношении издательства Popcorn Books возбуждено первое дело по новой статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смене пола. Об этом 10 января сообщил соавтор пакета законов депутат Госдумы Александр Хинштейн.



Как следует из ответа МВД, административное дело по статье 6.21 КоАП возбуждено 28 декабря после запроса депутата. Месяц назад Хинштейн написал в своём телеграм-канале, что, несмотря на вступление закона в силу, издательство продолжает выпуск книг ЛГБТ-тематики, размещая на обложках цитату из 29-й статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры.

