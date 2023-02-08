Григорий, он же Гриша, он же Лепс. Минфин США исключил певца из санкционного списка

Минфин США исключил российского певца Григория Лепса из санкционного списка. Об этом говорится в релизе на сайте ведомства, опубликованном 8 февраля.



В тексте указан «Лепсверидзе, Григорий Викторович, он же ЛЕПС, Григорий, он же ГРИША», родившийся в 1962 году в Сочи.

В конце декабря Лепс попал в санкционный список Евросоюза в компании режиссера Никиты Михалкова и блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина). Под санкциями США он находился еще с 2013 года — Лепса заподозрили в связи с преступной организацией Brothers' Circle. Ведомство сообщало, что Лепс якобы содействовал одному из главарей, Владиславу Леонтьеву, в перевозке денег.