Петербуржцу, который в плавках катался по льду Невы на велосипеде, грозит штраф

Поездкой петербуржца на велосипеде по льду Невы заинтересовалась транспортная полиция. За нетривиальное развлечение ему грозит наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.



«В настоящее время материал в отношении нарушителя направлен в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности для составления административного протокола по статье 43–6 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"», — рассказали 8 февраля в пресс-службе ведомства.

Дело в том, что до 15 апреля выход на лёд водных объектов Петербурга запрещён. Исключения — Финский залив и те места, для которых периоды запрета установлены с 15 ноября 2022 года по 15 января 2023 года и с 15 марта 2022 года по 15 апреля 2023 года.