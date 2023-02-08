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    Петербуржцу, который в плавках катался по льду Невы на велосипеде, грозит штраф

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    Поездкой петербуржца на велосипеде по льду Невы заинтересовалась транспортная полиция. За нетривиальное развлечение ему грозит наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.

    «В настоящее время материал в отношении нарушителя направлен в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности для составления административного протокола по статье 43–6 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"», — рассказали 8 февраля в пресс-службе ведомства.

    Дело в том, что до 15 апреля выход на лёд водных объектов Петербурга запрещён. Исключения — Финский залив и те места, для которых периоды запрета установлены с 15 ноября 2022 года по 15 января 2023 года и с 15 марта 2022 года по 15 апреля 2023 года.

    В конце января «Фонтанка» писала о 60-летнем горожанине, который проехался по льду Невы в одних шлёпках и плавках, а затем без колебаний нырнул в полынью. Он рассказывал, что ездит купаться каждый день.

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    Выход на ледЗимаШтрафНева
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