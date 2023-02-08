Семьям погибших при обрушении дома под Тулой выплатят по миллиону

Власти Тульской области окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате частичного обрушения дома в Ефремове. Об этом 8 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Алексей Дюмин. Власти города, по данным агентства, ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тыс. рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тыс. рублей», — сказал Дюмин.



Тех, кому требует временное размещение, поселят в гостинице, общежитии и профилактории и обеспечат горячим питанием.

