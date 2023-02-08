Семьям погибших при обрушении дома под Тулой выплатят по миллиону

Власти Тульской области окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате частичного обрушения дома в Ефремове. Об этом 8 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Алексей Дюмин. Власти города, по данным агентства, ввели режим чрезвычайной ситуации.
«Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тыс. рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тыс. рублей», — сказал Дюмин.
Тех, кому требует временное размещение, поселят в гостинице, общежитии и профилактории и обеспечат горячим питанием.
Минстрой и МЧС в ближайшее время выдадут заключение о возможности дальнейшей эксплуатации дома.
При обрушении подъезда пятиэтажки из-за газа в Ефремове погибли пять человек, в том числе ребёнок, спасены семеро, из них трое пострадали. Как выглядит дом после ЧП, смотрите в видео на «Фонтанке». По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).