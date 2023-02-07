СК показал видео после обрушения многоэтажки под Тулой. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома в городе Ефремове. Дело возбуждено по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в региональном СК. Также в ведомстве вечером 7 февраля показали последствия произошедшего.
СУ СК России по Тульской области
Следствием установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси во вторник, 7 февраля, произошло обрушение одного подъезда 5-этажного жилого дома по улице Химиков в городе Ефремов Тульской области. Точное количество пострадавших сейчас уточняется, пояснили в Следственной комитете.
Ранее «Фонтанка» писала, что подъезд в многоэтажном доме в городе Ефремове обрушился из-за взрыва бытового газа. Прокуратура организовала проверку. По данным МЧС, всего при взрыве погибли четверо. Два человека остаются под завалами.