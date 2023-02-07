Минобороны рассказало, сколько человек за сутки спасли российские военные из-под завалов в Сирии

Российские военнослужащие вытащили 42 человек из-под завалов после землетрясения в Сирии. Об этом 7 февраля заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.



«В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 жителям», – отметил он (цитата по РИА Новости).

По словам Егорова, местным жителям выдали 11 тонн продуктов и предметов первой необходимости. В населенных пунктах Алеппо, Джебле, Хаме и Стаму развернули пункты приема донорской крови.