Минобороны рассказало, сколько человек за сутки спасли российские военные из-под завалов в Сирии

Российские военнослужащие вытащили 42 человек из-под завалов после землетрясения в Сирии. Об этом 7 февраля заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
«В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 жителям», – отметил он (цитата по РИА Новости).
По словам Егорова, местным жителям выдали 11 тонн продуктов и предметов первой необходимости. В населенных пунктах Алеппо, Джебле, Хаме и Стаму развернули пункты приема донорской крови.
МЧС России
Завалы разбирают и в Турции. МЧС РФ показывает, как спасатели разбирают груды обломков. Искать пропавших помогают собаки. Ранее ведомство показало, как из-под завалов в Сирии сотрудники МЧС спасли мужчину, который провел под завалами двое суток.
Накануне в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло несколько землетрясений. Природное явление также затронуло провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус на севере Сирии. Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 5,4 тысячи человек. В Сирии погибли более 1,5 тысячи человек.