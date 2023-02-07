МЧС показывает, как спасали пострадавшего при землетрясении в Сирии. Он провел под завалами двое суток

Сотрудники МЧС России помогают вытаскивать пострадавших от землетрясения в Сирии из-под завалов. Видеозапись спасения одного из них в городе Джабла ведомство публикует 7 февраля.
На кадрах видно, как спасатели откидывают обломки лопатами, затем вытаскивают и осторожно выносят на руках мужчину. Им аплодируют. По данным ведомства, пострадавшему 26 лет, он пробыл под завалами два дня. Его передали сотрудникам скорой помощи.
МЧС России
Как сообщалось, в Сирии работают более полусотни сотрудников МЧС, в том числе три кинологических расчета. Более ста спасателей отправились в Турцию, взяв с собой специальное оборудование: эндоскопы, георадары, тепловизоры и локаторы, позволяющие обнаружить человека на глубине 4,5 метра.
Накануне в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло несколько землетрясений. Природное явление также затронуло провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус на севере Сирии. Согласно последним данным, землетрясение в Турции привело к гибели 4 544 человек. В Сирии погибли более 1,5 тысячи человек.