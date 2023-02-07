Один интеллект — хорошо, а два — лучше. Google увидел конкурента и представил свой чат-бот на основе ИИ

На фоне растущей популярности сервиса ChatGPT компания Google представила чат-бот Bard на основе искусственного интеллекта. По словам главы Google Сундара Пичаи, доступ к сервису откроют в ближайшие недели.



Bard ориентирован на использование искусственного интеллекта при поиске в сети, сообщает CNN. По словам Сундара Пичаи, сервис позволит получать ответы высокого качества на запросы в Интернете. В ближайшее время возможности чат-бота будут проверять тестировщики.

Google работает над чат-ботом, чтобы составить конкуренцию продукту компании OpenAI. Её ChatGPT был представлен в ноябре прошлого года. С помощью этого сервиса пользователи уже пишут эссе, рассказы и даже тексты песен.