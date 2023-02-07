Один интеллект — хорошо, а два — лучше. Google увидел конкурента и представил свой чат-бот на основе ИИ

На фоне растущей популярности сервиса ChatGPT компания Google представила чат-бот Bard на основе искусственного интеллекта. По словам главы Google Сундара Пичаи, доступ к сервису откроют в ближайшие недели.
Bard ориентирован на использование искусственного интеллекта при поиске в сети, сообщает CNN. По словам Сундара Пичаи, сервис позволит получать ответы высокого качества на запросы в Интернете. В ближайшее время возможности чат-бота будут проверять тестировщики.
Google работает над чат-ботом, чтобы составить конкуренцию продукту компании OpenAI. Её ChatGPT был представлен в ноябре прошлого года. С помощью этого сервиса пользователи уже пишут эссе, рассказы и даже тексты песен.
1 февраля в социальных сетях распространилась история российского студента, который с помощью этого чат-бота написал диплом. Текст получился не с первого раза — молодой человек несколько раз ставил сервису новые задачи, однако на создание готовой работы ушло в общей сложности меньше суток. Система «Антиплагиат» оценила оригинальность диплома в 82 % при минимальном пороге для защиты работы в 70 %.
ChatGPT поделился с «Фонтанкой» своим взглядом на перспективы и «тревожный сигнал», который представляет из себя история с защищенным дипломом.