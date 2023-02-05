Оставьте забор в покое! На время суда яхт-клуб на Васильевском острове оставляют на своем месте

Фото: Евгений Ерухимов Поделиться Поделиться





Снесенные было чиновниками 30 января ограждения яхт-клуба на Наличной улице суд постановил оставить в покое. Тяжба Центра маломерного флота с КИО продолжится в состоянии статус-кво. «Фонтанка» присмотрелась, кому и зачем город намерен отдать отобранную у Федерации водно-моторного флота землю с выходом к воде.



Совсем небольшая гавань, которая зажата со всех сторон гаражами, а в последние годы оказалась по сути под путепроводом набережной Макарова, теперь в центре скандала.



Управляющая гаванью Федерация водно-моторного спорта Петербурга планировала там развитие своих дисциплин и проведение соревнований. Но при очередном продлении договора аренды земли с городом возникли сложности. Смольный перекроил участки в этом месте, и, по сути, то, что арендовалось федерацией, перестало существовать.

При этом новообразованный надел достался детской парусной школе «Крестовский остров», которая в последние годы стала своеобразным земельным банком прибрежных территорий.



О том, что участок передан парусной школе, «Фонтанке» сообщили в комитете имущественных отношений. Основание — заявление. Его оказалось достаточно для издания распоряжения «о предварительном согласовании предоставления в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, образуемого в результате преобразования части рассматриваемых участков», пояснили в комитете.



Фото: Евгений Ерухимов Фото: Евгений Ерухимов Поделиться Поделиться





Судов у ЦМФ с городом два. В первом — с СПб ГКУ «Имущество Петербурга» об обязании заключить договоры аренды участков в 5,9, 172 и 1,6 и тыс. м2 — тех, которые Центр занимал все предыдущие годы. Во втором — уже непосредственно с КИО о признании недействительной госрегистрации нового участка — в 5,9 тыс. м2, в который вошел надел ЦМФ.

В любом случае по состоянию на январь 2023 года центр занимал территорию без юридического обоснования. Понимая это, водномоторники попросили суд наложить на участки (и новый и старый) обеспечительные меры — запретить городу их насильно выселять оттуда до конца судебных тяжб. Им было отказано на том основании, что никакой реальной угрозы интересам ЦМФ нет. Хотя к тому моменту городской комитет по контролю за имуществом уже прислал центру уведомление о выселении.



Лишь после того, как 30 января сотрудники Центра повышения эффективности использования госимущества спилили забор яхт-клуба, суд вынес определение об обеспечительных мерах. Руководство Федерации водно-моторного спорта Петербурга сообщило «Фонтанке», что намерено восстановить забор за свой счет и дожидаться решения суда. Следующее заседание по тяжбе с КИО, к слову, назначено на 4 апреля.

Этот участок находится примерно на месте бывшего острова Жадимировский, который был присоединен в острову Голодаю еще в начале 20-го века, а в советские годы в ходе масштабных насыпных работ полностью стал частью Василеостровского района (если точнее, то острова Декабристов). Там располагался водно-моторный клуб «Ленинградец», но со времен намыва 1960–1970-х гг. эта местность имела неуютный, заброшенный вид. К тому же строительный мусор, которым образовывали тогда новую береговую линию острова Декабристов, не добавлял рекреационной привлекательности.



Фото: maps.yandex.ru Фото: maps.yandex.ru Поделиться Поделиться





В 2001 году местные власти решились на проект реновации этого места. Участок был передан в долгосрочную аренду учрежденному еще в 1999 году Центру маломерного флота. Он пообещал построить там развлекательно-оздоровительный комплекс, площадки для спортивных игр, игровой городок для малышей, обустроить песчаный пляж. Кроме того, планировалось возведение комплекса технического обслуживания и магазина судовых принадлежностей, кемпинга на 12 мест, эллингов и стационарных стапелей для яхт.



«Это не единственный проект создания подобного центра; в качестве возможного адреса также называется Галерная гавань, но мы очень осторожны в этом вопросе: место хорошее, фирмы стараются его застолбить, а потом начинают подсчитывать средства и ничего не строят», — рассказывал тогда глава администрации Василеостровского района Юрий Суптеля. Как в воду глядел — спустя 22 года там мало что изменилось. Обещанные инвесторами песчаные пляжи так и не появились, и со временем, потеряв интерес к проекту, они и отдали его Федерации водно-моторного спорта.

Стоит отметить, это уже пятое место, которое парусная школа «Крестовский остров», находящаяся в ведении Петроградского района и финансируемая из районного же бюджета, застолбила за собой за последнее время. Сначала — участок на Южной дороге Крестовского острова, затем — участок рядом с Лопухинским садом, за ним — на полуострове Безымянный и в Кронштадте. Все пять историй начинались с того, что с советских времен где-то было место швартовки катеров и яхт и локальные спортивные общества. С началом капитализма они обрастали небольшим частным бизнесом или, как в случае с Лопухинским садом и Наличной улицей, становились объектом интереса девелоперов. В итоге город передавал — или только заявлял о намерениях — прибрежную территорию школе «Крестовский остров», которая говорила о больших планах по развитию детского спорта, а местные обитатели оттуда изгонялись.



Ни в одном случае намного дальше планов дело у школы не пошло. Каждый раз амбициозные идеи вызывали вопросы об источниках финансирования, каждый раз они оставались без ответа. За минувшие пять лет расходы Петроградского района на свои спортивные школы кратно выросли (до 420 млн рублей в год), но все их расходы строго ограничены госзаданием — никаких инвестиционных отчислений они, разумеется, не получают. Так что неизменным за «Крестовским островом» виделась фигура некоего инвестора-филантропа, который готов за свой счет тратить миллиарды на развитие детского парусного спорта. По большому счету, такой у города есть — «Газпром», но у него свои собственные проекты, никак не завязанные на районную спортшколу.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»