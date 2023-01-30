Нашел себе помоложе! Яхт-клубу на Васильевском острове спилили забор

В понедельник, 30 января, сотрудники городского Центра повышения эффективности использования госимущества ликвидировали ограждение яхт-клуба на Наличной улице, 59. Его обитатели судятся с КИО за землю, но она уже предназначена другим.



Около 0,58 га земли с выходом к Малой Неве располагаются практически под эстакадой набережной Макарова, перед самым ее перекрестком с ЗСД. До недавних пор земля была в аренде у АНО «Центр маломерного флота Санкт-Петербурга», представляющего интересы городской Федерации водно-моторного спорта, рассказал «Фонтанке» ее президент Евгений Ерухимов. Там планировалось организовать спортивный центр для тренировок спортсменов, соревнующихся на аквабайках, моторных лодках и пр. Однако в процессе оформления документов федерация сперва оказалась поставлена перед фактом, что участок, на который они рассчитывали, переформируется в другой, более крупный, и что договор с ними продлеваться не будет — надо искать себе другое место.