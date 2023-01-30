Нашел себе помоложе! Яхт-клубу на Васильевском острове спилили забор

В понедельник, 30 января, сотрудники городского Центра повышения эффективности использования госимущества ликвидировали ограждение яхт-клуба на Наличной улице, 59. Его обитатели судятся с КИО за землю, но она уже предназначена другим.
Около 0,58 га земли с выходом к Малой Неве располагаются практически под эстакадой набережной Макарова, перед самым ее перекрестком с ЗСД. До недавних пор земля была в аренде у АНО «Центр маломерного флота Санкт-Петербурга», представляющего интересы городской Федерации водно-моторного спорта, рассказал «Фонтанке» ее президент Евгений Ерухимов. Там планировалось организовать спортивный центр для тренировок спортсменов, соревнующихся на аквабайках, моторных лодках и пр. Однако в процессе оформления документов федерация сперва оказалась поставлена перед фактом, что участок, на который они рассчитывали, переформируется в другой, более крупный, и что договор с ними продлеваться не будет — надо искать себе другое место.
Как ответили на вопрос «Фонтанки» в КИО, договор аренды с Центром маломерного флота действительно был расторгнут.
«По результатам рассмотрения заявления СПб ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по парусному спорту «Крестовский остров» издано распоряжение о предварительном согласовании предоставления в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, образуемого в результате преобразования части рассматриваемых участков, — пояснили в комитете. — В дальнейшем был осуществлён государственный кадастровый учёт нового участка. На основании заявления спортивной школы было издано распоряжение о предоставлении ей участка на праве постоянного (бессрочного) пользования».
Примечательно, что Центр маломерного флота сейчас судится с КИО за землю на Васильевском острове, и не далее как 17 января арбитраж отказал спортсменам-водномоторщикам в обеспечительных мерах по этому участку.