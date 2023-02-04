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    Предполагаемые стрелки из Войскорово получили новую статью. Один в СИЗО, другой посидит дома

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    Предполагаемым стрелкам, пугавшим жителей поселка Войскорово в Ленобласти, добавили статью. Один отправился под домашний арест, а другой — под стражу.

    Изначально мужчин подозревали в хулиганстве, но накануне было возбуждено дело о хранении взрывчатых веществ, стало известно «Фонтанке» 4 февраля. Фигуранты живут в соседних квартирах в Войскорово, недалеко от их дома в гараже нашли автомат АК-47 и банки с килограммом вещества, которое экспертиза признала бездымным порохом.

    37-летнего мужчину, уже имеющего преступный опыт, арестовали. У него за плечами кража и хулиганство, а в апреле 2021-го он получил два года условно за причинение тяжкого вреда здоровью. Его 42-летний знакомый попался на краже и применении насилия против представителя власти, но все это было больше двадцати лет назад. Сейчас он под домашним арестом.

    В конце января жительница Войскорово сообщила в полицию, что под мостом двое мужчин стреляли из автомата, а потом вместе зашли в дом. Там их вскоре и задержали.

    © Фонтанка.Ру

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