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    Двое мужчин ходили по деревне в Ленобласти и стреляли из автомата

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    Полиция Тосненского района области возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» после заявления жительницы поселка Войскорово о стрельбе.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 31 января, в МВД женщина обратилась 20 января. Она сообщила, что средь бела дня, около половины четвертого дня, она видела, как двое мужчин под мостом стреляли из автомата. А потом зашли в один из домов.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Наряд задержал в одной из квартир указанного дома двоих ранее судимых мужчин — 37 и 42 лет. По пути их следования домой были найдены 2 гильзы. А в гараже у дома — предмет, похожий на автомат Калашникова-47, магазин к нему, а также три банки с бездымным порохом.

    Эксперты установили, что предмет — оружие, переделанное самодельным способом.

    Решается вопрос об избрании для стрелков меры пресечения.

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