Аудитория растет, а доходы — не очень. Дейтинговые сервисы рассказали о проблемах с желанием россиян сближаться

Российские онлайн-сервисы знакомств увеличивают аудиторию из-за ухода иностранных конкурентов из страны. Несмотря на это, заработок «тормозят» проблемы с платежами: Apple и Google перестали принимать в приложениях российские карты из-за санкций. Эксперты считают, что доходы сервисов все же вырастут, потому что россияне хотят сближаться в трудные времена.

Об итогах годовой работы популярных дейтинговых сервисов 2 февраля пишет «Коммерсантъ». В «Мамбе» отмечают рост аудитории на 20 % и падение выручки на 10 % , но добавляют, что чистая прибыль удвоилась (доходы — 1 млрд рублей, чистая прибыль — 24 млн ). Негативным для сервисов знакомств фактором гендиректор «Мамбы» Андрей Броневицкий называет также отъезд части аудитории из страны.

Выручка приложения Pure в России увеличилась на 25 % , а в других странах — в среднем на 80 % . Гендиректор сервиса Ольга Петрунина связывает это с тем, что платежи «отвалились», а сервисы больше не могут рекламироваться в Apple Store Google Play в РФ и покупать поисковую рекламу в Google.

У сервиса «Теамо» на 30 % выросли аудитория и оборот: выручка из приложений упала, но ее компенсировали платежами в веб-версии. В «VK Знакомствах» отмечают рост аудитории на 73 % и утверждают, что сервиса не коснулась беда с платежами — там рассчитываются «голосами», которые можно купить в соцсети.

Tinder все еще есть в приложениях Apple и Google для РФ. Его премиум-сервисы можно оплачивать с помощью промокодов, которые продаются на маркетплейсах, и при возможности пополнения счета в iTunes. «Одна из причин интереса к Tinder и Badoo всегда была в том, что там больше иностранцев, которыми интересуются российские девушки», — отмечает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Он также считает, что в наступившем году положение дейтинговых сервисов в России вряд ли ухудшится. Граждане РФ не очень склонны платить за знакомства, но в «непростые времена» настроены на сближение, уточняет Вильянов. Отечественные сервисы еще смогут нарастить финансовые показатели, если решат проблемы с платежами, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.