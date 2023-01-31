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    Неспящие бобры устроили зимний потоп у Гостилицкого шоссе

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    Фото: Dorogi_lo
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    Бобры создали проблему дорожникам в Кингисеппском районе Ленобласти. Из-за погрызенных деревьев возникают запруды у трассы, грозя к весне настоящим потопом. На помощь позвали коллег из комитета по животному миру.

    В деревне Тарайка, расположенной на Гостилицком шоссе, бобры валят деревья вблизи автомобильной дороги, рассказали 31 января в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти. Зимой они в спячку не впадают, поэтому «деревья обгладываются на ура», а упавшие стволы создают запруды, из-за чего вода подбирается к дороге. Находчивые животные устроили запруду даже прямо в водопропускной трубе.

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    В результате на небольшой участок дороги приходится уже пять запруд. «Воды много, дорогу подтапливает потихоньку. А что ещё будет весной, пока нервно думать», — отмечают в телеграм-канале Dorogi_lo.

    Для решения проблемы привлекли специалистов из комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

    Фото: Dorogi_lo

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