Неспящие бобры устроили зимний потоп у Гостилицкого шоссе

Бобры создали проблему дорожникам в Кингисеппском районе Ленобласти. Из-за погрызенных деревьев возникают запруды у трассы, грозя к весне настоящим потопом. На помощь позвали коллег из комитета по животному миру.

В деревне Тарайка, расположенной на Гостилицком шоссе, бобры валят деревья вблизи автомобильной дороги, рассказали 31 января в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти. Зимой они в спячку не впадают, поэтому «деревья обгладываются на ура», а упавшие стволы создают запруды, из-за чего вода подбирается к дороге. Находчивые животные устроили запруду даже прямо в водопропускной трубе.