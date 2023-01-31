Экс-депутата из Петербурга Романа Коваля не взяли в ЧВК «Вагнер»

Городской суд Санкт-Петербурга отказал в апелляции бывшему городскому депутату Роману Ковалю. Как заявил 31 января «Фонтанке» его защитник Алексей Егоров, после заседания экс-парламентарий рассказал, что к нему в СИЗО якобы приходили из ЧВК «Вагнер».

«На заседании он был по видеосвязи. После него смог поговорить недолго с близкими. Он говорил, что единственный в СИЗО поддерживает президента. А ещё, что в СИЗО приходил представитель ЧВК», — рассказал адвокат. По его словам, «вагнеровец» высоко оценил способности Коваля. «Сказал, что Коваль ещё может отдать свой долг государству иначе. То есть не идти на боевые действия штурмовиком, а показать себя как государственный деятель», — объяснил Егоров.

Судебная коллегия оставила в силе приговор Ковалю, согласно которому он проведёт 9 лет в ИК строгого режима, должен выплатить штраф в размере 35 000 000 рублей и будет лишён права занимать должности на государственной службе сроком на 8 лет.



Как писала «Фонтанка», депутата Романа Коваля задержали летом 2020 года одновременно с его помощником Андреем Гришиным. Показания на них дал владелец компании «Техмедикал групп» Михаил Лихолетов. Он утверждал, что платил депутату и его помощнику за возможность выигрывать контракты на поставку медоборудования в больницы и поликлиники.

