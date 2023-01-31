Экс-депутата из Петербурга Романа Коваля не взяли в ЧВК «Вагнер»

Городской суд Санкт-Петербурга отказал в апелляции бывшему городскому депутату Роману Ковалю. Как заявил 31 января «Фонтанке» его защитник Алексей Егоров, после заседания экс-парламентарий рассказал, что к нему в СИЗО якобы приходили из ЧВК «Вагнер».
«На заседании он был по видеосвязи. После него смог поговорить недолго с близкими. Он говорил, что единственный в СИЗО поддерживает президента. А ещё, что в СИЗО приходил представитель ЧВК», — рассказал адвокат. По его словам, «вагнеровец» высоко оценил способности Коваля. «Сказал, что Коваль ещё может отдать свой долг государству иначе. То есть не идти на боевые действия штурмовиком, а показать себя как государственный деятель», — объяснил Егоров.
Судебная коллегия оставила в силе приговор Ковалю, согласно которому он проведёт 9 лет в ИК строгого режима, должен выплатить штраф в размере 35 000 000 рублей и будет лишён права занимать должности на государственной службе сроком на 8 лет.
Как писала «Фонтанка», депутата Романа Коваля задержали летом 2020 года одновременно с его помощником Андреем Гришиным. Показания на них дал владелец компании «Техмедикал групп» Михаил Лихолетов. Он утверждал, что платил депутату и его помощнику за возможность выигрывать контракты на поставку медоборудования в больницы и поликлиники.
Коваль свою вину отрицал, так же как и его помощник. Спустя полгода оба неожиданно дали признательные показания. Коваль, впрочем, настаивал, что его действия нужно квалифицировать не по статье о взятке, а по статье «Мошенничество» — ведь депутат с юридической точки зрения не имеет возможности влиять на заключение госконтрактов. Помощник Коваля же не только дал показания на бывшего начальника, но и сообщил следствию о ещё одном эпизоде с другим предпринимателем. В отношении этого бизнесмена также возбудили уголовное дело. Сам же Гришин смог после этого оказаться под домашним арестом, а затем, после завершения суда, вышел на свободу. 12 июля Роман Коваль на судебном заседании заявил, что его вынудили дать признательные показания: по его словам, адвокат Игорь Резонов убедил его, что в таком случае его отпустят из СИЗО под домашний арест. Отказавшись от признания, депутат заявил, что получал деньги от Лихолетова, но лишь потому, что дал ему их в долг — предприниматель никак не мог расплатиться с субподрядчиками, и политик ему помог. Взятку Коваль не признавал.