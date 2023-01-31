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    Под обломками мечети в Пешаваре продолжают искать людей. Жертв смертника уже около 90

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    Число погибших в результате теракта в мечети в Пешаваре возросло до 90 человек, более 100 человек получили ранения, сообщает 31 января Geo со ссылкой на Радио Пакистана.

    Автор: ARY News

    Террорист-смертник взорвал себя в переполненной мечети, которая находится рядом с полицейским участком, в понедельник около 13 часов во время молитвы. Крыша рухнула на молящихся верующих. Под обломками продолжают искать людей. Из-под завалов извлечено около 17 тел и один раненый.

    Объявлен день траура. Власти обещают помощь семьям погибших и пострадавших.

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