    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    3 м/с, ю-з

    734мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd69.34eur75.41

    В Петербурге появятся еще три газовые заправки. Всего их станет 20

    1434
    1 комментарий

    Петербургское правительство утвердило проекты планировки и межевания для трех новых газозаправочных станций. Они появятся в Невском, Курортном и Приморском районах.

    Как сообщает пресс-служба Смольного 30 января, строительство будет вестись в рамках совместного с «Газпромом» проекта по развитию рынка газомоторного топлива.

    Первая станция запланирована в Невском районе, на участке между улицами Мурзинской, Караваевской, Юннатов и отводом Октябрьской железной дороги. Вторая — в Приморском районе: это будет станция с кафе и магазином в квартале между Ново-Никитинской, Долгоозёрной, Парашютной и улицей Шаврова. Третья — такая же, в Курортном районе, между продолжением Каугиевской улицы, перспективными магистралями №1 и 2 и Левашовским шоссе; кроме общепита и торговли здесь разместят также спортивный объект.

    Речь идет о станциях для заправки компримированным (сжатым) природным газом (КПГ), а не сжиженным (СПГ). На данный момент в Петербурге действуют 17 заправок. 15 — КПГ (из них 14 — ООО «Газпром газомоторное топливо», 1 — ООО «БЕТОН» — группа компаний «Возрождение»); 2 — СПГ (по одной у ПАО «НОВАТЭК» и АО «Криогаз»). В конце 2022 года построена газовая заправка в Левашово.

    «Фонтанка» рассказывала, что подавляющая часть новых экологичных автобусов, которые обеспечили запуск новой модели транспортного обслуживания, передвигаются именно на СПГ, мобильную инфраструктуру для них обеспечивают сами перевозчики. Газовые автобусы «Пассажиравтотранса» — только на КПГ. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки». Однако помимо общественного транспорта на газ предполагается переводить коммунальную технику; кроме того, использование КПГ увеличивается на индивидуальном транспорте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close