В Петербурге появятся еще три газовые заправки. Всего их станет 20

Первая станция запланирована в Невском районе, на участке между улицами Мурзинской, Караваевской, Юннатов и отводом Октябрьской железной дороги. Вторая — в Приморском районе: это будет станция с кафе и магазином в квартале между Ново-Никитинской, Долгоозёрной, Парашютной и улицей Шаврова. Третья — такая же, в Курортном районе, между продолжением Каугиевской улицы, перспективными магистралями №1 и 2 и Левашовским шоссе; кроме общепита и торговли здесь разместят также спортивный объект.

Как сообщает пресс-служба Смольного 30 января, строительство будет вестись в рамках совместного с «Газпромом» проекта по развитию рынка газомоторного топлива.

Петербургское правительство утвердило проекты планировки и межевания для трех новых газозаправочных станций. Они появятся в Невском, Курортном и Приморском районах.

Речь идет о станциях для заправки компримированным (сжатым) природным газом (КПГ), а не сжиженным (СПГ). На данный момент в Петербурге действуют 17 заправок. 15 — КПГ (из них 14 — ООО «Газпром газомоторное топливо», 1 — ООО «БЕТОН» — группа компаний «Возрождение»); 2 — СПГ (по одной у ПАО «НОВАТЭК» и АО «Криогаз»). В конце 2022 года построена газовая заправка в Левашово.



«Фонтанка» рассказывала, что подавляющая часть новых экологичных автобусов, которые обеспечили запуск новой модели транспортного обслуживания, передвигаются именно на СПГ, мобильную инфраструктуру для них обеспечивают сами перевозчики. Газовые автобусы «Пассажиравтотранса» — только на КПГ. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки». Однако помимо общественного транспорта на газ предполагается переводить коммунальную технику; кроме того, использование КПГ увеличивается на индивидуальном транспорте.

