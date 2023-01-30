Вышла книга о новых приключениях «Чебурашки» — «со взрослой линией Гены»

Издательство АСТ выпустило новеллизацию фильма Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», и теперь ее будут продавать во всех книжных магазинах страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу издательства сообщило ТАСС 30 января — в день, когда издание должно поступить в продажу.
Книга написала Анна Маслова, в основу новеллизации лег сценарий кинокартины, над которым работала группа авторов во главе с Виталием Шляппо. Он заявил, что сценарий — одно из важнейших слагаемых успеха фильма «Чебурашка» ведь «в абсолютно детскую историю Чебурашки удалось вплести абсолютно взрослую историю Гены, которая детям, может быть, и не до конца понятна, но точно не мешает воспринимать сюжет на своем уровне».
Прогнозируемый тираж книги — 15 тысяч экземпляров.
Тем временем сборы фильма «Чебурашка» к 30 января превысили отметку 5,7 миллиарда рублей по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Напомним, раньше создатели фильма поделились планами сделать из него франшизу.