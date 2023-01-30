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    Кино

    Вышла книга о новых приключениях «Чебурашки» — «со взрослой линией Гены»

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    Издательство АСТ выпустило новеллизацию фильма Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», и теперь ее будут продавать во всех книжных магазинах страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу издательства сообщило ТАСС 30 января — в день, когда издание должно поступить в продажу.

    Книга написала Анна Маслова, в основу новеллизации лег сценарий кинокартины, над которым работала группа авторов во главе с Виталием Шляппо. Он заявил, что сценарий — одно из важнейших слагаемых успеха фильма «Чебурашка» ведь «в абсолютно детскую историю Чебурашки удалось вплести абсолютно взрослую историю Гены, которая детям, может быть, и не до конца понятна, но точно не мешает воспринимать сюжет на своем уровне».

    Прогнозируемый тираж книги — 15 тысяч экземпляров.

    Тем временем сборы фильма «Чебурашка» к 30 января превысили отметку 5,7 миллиарда рублей по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

    Напомним, раньше создатели фильма поделились планами сделать из него франшизу.

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    ЧебурашкаИздательствоКнигиЧтениеФильм Чебурашка
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    Комментарии 1

    Гость30 Янв 2023 в 15:28
    "Чебурашка" 18+
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