Вышла книга о новых приключениях «Чебурашки» — «со взрослой линией Гены»

Издательство АСТ выпустило новеллизацию фильма Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», и теперь ее будут продавать во всех книжных магазинах страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу издательства сообщило ТАСС 30 января — в день, когда издание должно поступить в продажу.



Книга написала Анна Маслова, в основу новеллизации лег сценарий кинокартины, над которым работала группа авторов во главе с Виталием Шляппо. Он заявил, что сценарий — одно из важнейших слагаемых успеха фильма «Чебурашка» ведь «в абсолютно детскую историю Чебурашки удалось вплести абсолютно взрослую историю Гены, которая детям, может быть, и не до конца понятна, но точно не мешает воспринимать сюжет на своем уровне».

