Судьба дважды привела полицию к косуле, загнанной собаками в ловушку в Приморье. Её спасли — накрыв голову мешком

Полицейские Приморского края спасли загнанную стаей собак дикую косулю. Сначала её заметил один сотрудник, который в свой выходной ехал в гараж, а потом ещё трое — и тоже случайно.



Как сообщает 30 января «МВД Медиа», это произошло в Кавалеровском муниципальном округе. У старшего лейтенанта Сергея Гущина был выходной. Он отправился на машине в гараж и заметил собак, которые гнали по дороге косулю. Мужчина остановился, спугнул собак. Олень метнулся в сторону, где был забор больницы, застрял между железными прутьями. Сергей Гущин остался на месте, чтобы не подпустить собак к дикому животному, и позвонил в Госохотнадзор. В этот момент его заметили проезжавшие мимо сотрудники ППС: старшие сержанты полиции Кирилл Марунич и Владислав Ташлыков и младший сержант.

