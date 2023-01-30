Судьба дважды привела полицию к косуле, загнанной собаками в ловушку в Приморье. Её спасли — накрыв голову мешком

Полицейские Приморского края спасли загнанную стаей собак дикую косулю. Сначала её заметил один сотрудник, который в свой выходной ехал в гараж, а потом ещё трое — и тоже случайно.
Как сообщает 30 января «МВД Медиа», это произошло в Кавалеровском муниципальном округе. У старшего лейтенанта Сергея Гущина был выходной. Он отправился на машине в гараж и заметил собак, которые гнали по дороге косулю. Мужчина остановился, спугнул собак. Олень метнулся в сторону, где был забор больницы, застрял между железными прутьями. Сергей Гущин остался на месте, чтобы не подпустить собак к дикому животному, и позвонил в Госохотнадзор. В этот момент его заметили проезжавшие мимо сотрудники ППС: старшие сержанты полиции Кирилл Марунич и Владислав Ташлыков и младший сержант.
«МВД Медиа»
«Накрыв голову испуганной косули мешком, полицейские вместе с подоспевшими охотоведами при помощи домкрата разжали прутья и освободили её из железного капкана. Затем спасатели обернули раненое животное в тёплое одеяло и отвезли в ветеринарную клинику, где его осмотрели под наркозом», — рассказывают в МВД.
Косуля серьёзных травм не получила. Её оставили на ночь в отапливаемом помещении, чтобы она пришла в себя после стресса и наркоза. А на следующий день работники Госохотнадзора вернули её в лес.
Европейская косуля (она же дикая коза) — представитель оленей. Она обитает и в Ленинградской области. Недавно «Фонтанка» показывала, как она прыгает по заснеженным полям, «пролетая» по десять метров.