Дикая коза резвится на полях Ленобласти. Прыжком она «пролетает» десять метров

Древнейший представитель оленей — европейская косуля, или дикая коза, — прекрасно проводит время в Ленобласти. Одна особь, прыгающая по заснеженным полям Ленобласти, попала в объектив комитета по животному миру.
«Это изящный маленький олень, легкий и быстроногий. Окраска взрослых особей одноцветная, лишена полового диморфизма. Зимой окраска туловища серая или серовато-бурая. По сравнению с другими копытными Европы косуля наиболее приспособилась к обитанию в окультуренном ландшафте в непосредственной близости к человеку», — отмечают в ведомстве.
Комитет по охране, контролю и регулированию объектов животного мира
Как рассказали в ведомстве, косуля прыгает в длину на 10 метров, а при беге может разгоняться до 60 километров в час. Иногда она живет в сельскохозяйственных угодьях круглый год, а в лесу укрывается в непогоду и для отдыха. Зимой косули перемещаются в поисках еды — участок обитания может охватывать 300–500 гектаров. Впрочем, если уровень снега выше 50 сантиметров, косули могут неделями держаться практически на одном месте.