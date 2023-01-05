Дикая коза резвится на полях Ленобласти. Прыжком она «пролетает» десять метров

Древнейший представитель оленей — европейская косуля, или дикая коза, — прекрасно проводит время в Ленобласти. Одна особь, прыгающая по заснеженным полям Ленобласти, попала в объектив комитета по животному миру.



«Это изящный маленький олень, легкий и быстроногий. Окраска взрослых особей одноцветная, лишена полового диморфизма. Зимой окраска туловища серая или серовато-бурая. По сравнению с другими копытными Европы косуля наиболее приспособилась к обитанию в окультуренном ландшафте в непосредственной близости к человеку», — отмечают в ведомстве.