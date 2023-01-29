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    Опасность от ожога до онкологии. В Австралии случайно обронили крошечную радиоактивную капсулу

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    Грузовик следовал по Западной Австралии и потерял небольшой груз. Предупреждение об опасности пришло выпускать по всему его маршруту, который составил 1400 километров. Об этом 29 января сообщает Australian Associated Press.

    Капсула размером всего 8 на 6 миллиметров. Главная проблема – она радиоактивная. К поискам уже подключен местный департамент пожарной и аварийной службы.

    Отмечается, что в последний раз капсулу видели 10 января. В маленьком серебряном цилиндре – керамический источник цезия-137. Обычно его используют в датчиках радиации.

    Главный санитарный врач региона Эндрю Робертсон отметил, что излучение цилиндра равно 10 рентгеновским снимкам в час. Местное население предупредили: ближе 5 метров подходить нельзя. Опасность – от ожогов до лучевой болезни.

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