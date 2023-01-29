Опасность от ожога до онкологии. В Австралии случайно обронили крошечную радиоактивную капсулу

Грузовик следовал по Западной Австралии и потерял небольшой груз. Предупреждение об опасности пришло выпускать по всему его маршруту, который составил 1400 километров. Об этом 29 января сообщает Australian Associated Press.



Капсула размером всего 8 на 6 миллиметров. Главная проблема – она радиоактивная. К поискам уже подключен местный департамент пожарной и аварийной службы.

Отмечается, что в последний раз капсулу видели 10 января. В маленьком серебряном цилиндре – керамический источник цезия-137. Обычно его используют в датчиках радиации.