Спасённый в Приморье котёнок леопарда добыл первого оленя

Котёнок дальневосточного леопарда Leo 260M продолжает проходить реабилитацию в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Он показывает отличные результаты — научился охотиться на копытных и впервые добыл пятнистого оленя. Об этом 27 января сообщает национальный парк в своём телеграм-канале.
Сотрудники «Земли леопарда» нашли истощённого котёнка одного, без матери, летом 2022 года и доставили в Центр реабилитации. «Фонтанка» показывала, как он растёт. Сейчас это уже крепкий 10-месячный подросток, он, в частности, хорошо умеет охотиться на кроликов.
«Новым этапом реабилитации стала первая успешная охота котёнка на оленя. В дикой природе копытные входят в кормовую базу дальневосточных леопардов: Leo 260M всё ближе к тому, чтобы быть выпущенным в естественную среду обитания», — отмечают в национальном парке.