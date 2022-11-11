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    Котёнок леопарда в нацпарке отправился в полёт

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    Котёнок дальневосточного леопарда Leo 260M уже несколько месяцев проходит реабилитацию в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. 11 ноября парк делится видео, на котором «подросток» высоко прыгает, атакуя невидимую добычу. Это абсолютно нормальное поведение для молодого и активного зверя.

    «Видео продемонстрировало, что котёнок в отличной физической форме и полон энергии. Сначала он слегка обнимает лапой молодое дерево, приоткрывая пасть. А потом с внезапной стремительностью подпрыгивает, подобно лемуру, и забавно растопыривает лапы», — рассказывают в парке.

    Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» нашли истощённого малыша летом у границ нацпарка. Матери рядом не было: он мог отбиться от неё, например, из-за разлива реки, или остаться без опеки как самый слабый котёнок в большом выводке. Его передали в Центр реабилитации у села Алексеевка, а потом выпустили в открытый вольер. Ему всё ещё предстоит длительная реабилитация — не менее года. Леопард должен научиться самостоятельно добывать пищу, избегать человека. Leo 260M уже выработал охотничьи навыки и сохранил характер дикого зверя.

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