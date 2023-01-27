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    Цинковые гробы, выброшенные на улицу, обнаружили в Челябинской области

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    Жители города Златоуста Челябинской области на улице в частном секторе обнаружили три цинковых гроба. На место уже выехали представители городской администрации, проверку проводят силовики. Об этом 27 января сообщает издание 74.ru.

    Власти города подтвердили факт обнаружения гробов.

    «Мы уже подключили силовиков, они проводят проверку. До окончания проверки все ритуальные принадлежности будут убраны с улицы», — рассказали журналистам в мэрии.

    В октябре 2022 года выброшенные цинковые гробы нашли в Белгороде. Тогда глава города выразил уверенность, что виновных найдут и накажут.

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    ЗлатоустЧелябинская областьЦинковые гробы
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