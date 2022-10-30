Выброшенные в мусорку цинковые гробы нашли в Белгороде

Жители Белгорода обнаружили на одной из городских помоек цинковые гробы. Обычно в таких привозят военнослужащих, погибших в горячих точках, в том числе в ходе спецоперации на Украине.

«Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?» – пишет мэр в своем телеграм-канале.

Мэр города Антон Иванов 30 октября подтвердил данную информацию. По его словам, полиция уже несколько дней ищет сотрудников ритуальной службы, которые «потеряли» гробы.

Мэр уверен, что виновные будут найдены и наказаны судом по закону. Он также пообещал, эти люди «больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами».



По данным телеграм-канала Baza, сразу несколько гробов с иконами и пакетами были найдены местными жителями у гаражей на Привольной улице. Люди были шокированы и обратились в полицию. Издание отмечает, что тела погибших военных доставляются в цинковых гробах, а для похорон их родственники закупают деревянные. Вероятно, что таким образом могли избавиться от ненужных цинковых гробов.