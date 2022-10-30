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    Выброшенные в мусорку цинковые гробы нашли в Белгороде

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    16 комментариев

    Жители Белгорода обнаружили на одной из городских помоек цинковые гробы. Обычно в таких привозят военнослужащих, погибших в горячих точках, в том числе в ходе спецоперации на Украине.

    Фото: Жесть Белгород / Telegram
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    Мэр города Антон Иванов 30 октября подтвердил данную информацию. По его словам, полиция уже несколько дней ищет сотрудников ритуальной службы, которые «потеряли» гробы.

    «Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?» – пишет мэр в своем телеграм-канале.

    Мэр уверен, что виновные будут найдены и наказаны судом по закону. Он также пообещал, эти люди «больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами».

    По данным телеграм-канала Baza, сразу несколько гробов с иконами и пакетами были найдены местными жителями у гаражей на Привольной улице. Люди были шокированы и обратились в полицию. Издание отмечает, что тела погибших военных доставляются в цинковых гробах, а для похорон их родственники закупают деревянные. Вероятно, что таким образом могли избавиться от ненужных цинковых гробов.

    Фото: Жесть Белгород / Telegram

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    Комментарии 16

    Игoрь31 Окт 2022 в 00:23
    Каким ещё судом?
    +0−0
    ost-2130 Окт 2022 в 22:42
    Начинка то куда делась уже выяснили?
    +6−5
    daisychain30 Окт 2022 в 22:41
    Я что-то не уловил фразу про родственников, закупающих деревянные гробы. То есть за госсчет только вот *это*?
    Хотя.... Если броники и берцы с тампонами за свой счёт, то все логично.
    +12−2
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