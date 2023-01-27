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    Российских и белорусских спортсменов не пустят на Европейские игры, несмотря на позицию МОК

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    Российских и белорусских спортсменов не допустили до Европейских игр 2023 года, которые пройдут в Польше с 9 по 25 июня.

    Как сообщили на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), такое решение принято, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета вернуть россиян и белорусов на международные старты. В ЕОК подчеркнули, что решение по недопуску представителей России и Белоруссии на Европейские игры — 2023 было принято еще в ноябре 2022 года и пересматривать его из-за последних заявлений МОК не планируется.

    Европейские игры — 2023 пройдут в Кракове и ряде городов Малопольского воеводства Польши.

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