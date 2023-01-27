Российских и белорусских спортсменов не пустят на Европейские игры, несмотря на позицию МОК

Российских и белорусских спортсменов не допустили до Европейских игр 2023 года, которые пройдут в Польше с 9 по 25 июня.



Как сообщили на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), такое решение принято, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета вернуть россиян и белорусов на международные старты. В ЕОК подчеркнули, что решение по недопуску представителей России и Белоруссии на Европейские игры — 2023 было принято еще в ноябре 2022 года и пересматривать его из-за последних заявлений МОК не планируется.

