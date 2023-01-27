Археологи наткнулись на необычные объекты в Египте

Археологи в Египте сделали два важных открытия. Это останки города и человека.



В Луксоре (где обычно копают гробницы и храмы) найдены руины 1800-летнего древнеримского города (II–III веков новой эры): там были жилые дома, башни для почтовых птиц, мастерские по работе с металлом, где сохранились инструменты, монеты и горшки. Генсек Высшего совета древностей Мостафа Вазири назвал это поселение «самым старым и важным городом, обнаруженным на восточном берегу Луксора», передаёт 27 января РИА Новости.



В другом городе, расположенном в 25 км от Каира, — Саккаре нашли гробницу фараонов с мумией, которая претендует на звание самой древней. Ей, предположительно, 4300 лет, она лежала на дне 15-метровой шахты возле Ступенчатой пирамиды. Как пишет The Guardian, мумия человека по имени Гекашепес была уложена в известняковый саркофаг, залитый раствором.

