Археологи наткнулись на необычные объекты в Египте

Археологи в Египте сделали два важных открытия. Это останки города и человека.
В Луксоре (где обычно копают гробницы и храмы) найдены руины 1800-летнего древнеримского города (II–III веков новой эры): там были жилые дома, башни для почтовых птиц, мастерские по работе с металлом, где сохранились инструменты, монеты и горшки. Генсек Высшего совета древностей Мостафа Вазири назвал это поселение «самым старым и важным городом, обнаруженным на восточном берегу Луксора», передаёт 27 января РИА Новости.
В другом городе, расположенном в 25 км от Каира, — Саккаре нашли гробницу фараонов с мумией, которая претендует на звание самой древней. Ей, предположительно, 4300 лет, она лежала на дне 15-метровой шахты возле Ступенчатой пирамиды. Как пишет The Guardian, мумия человека по имени Гекашепес была уложена в известняковый саркофаг, залитый раствором.
«Эта мумия может быть самой старой и наиболее полной мумией, найденной в Египте на сегодняшний день», — сказал Хавасс, один из бывших министров Египта по делам древностей.
Найдены и другие гробницы, например инспектора чиновников, надсмотрщика знати и священника Хнумджедефа, жившего при фараоне Унасе. Ещё одна гробница принадлежала «хранителю тайн и помощнику великого вождя дворца» Мери.
Сенсациями становятся не только впервые обнаруженные объекты в Египте. На днях «Фонтанка» рассказывала про «золотую молодёжь» тех времён. В мумии мальчика с помощью компьютерной томографии разглядели десятки драгоценностей.
Некоторое время назад, по данным CNN, часть британских музеев пришла к решению отказаться от термина «мумия». Специалисты считают, что использование термина «мумия» — это неуважение «по отношению к мертвецам». Теперь экспонаты будут называть «мумифицированная личность» и «мумифицированные останки».