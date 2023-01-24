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    В мумии «золотого мальчика» нашли десятки драгоценностей. Она хранилась в музее более века

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    Компьютерная томография показала, как хоронили «золотую молодёжь» в Древнем Египте. Примером стала мумия, которая хранилась в музее Каира более ста лет.

    Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine 24 января. «Золотого мальчика» обнаружили в 1916 году в некрополе времён династии Птолемеев на западном берегу Нила. Он был погребён в двух саркофагах – внутреннем деревянном с позолоченным ликом и внешнем. Убранство позволило предположить, что подросток – представитель знати.

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    Мумию с тех пор не раскрывали и не подвергали обработке. Заглянуть внутрь помогла КТ. Исследование подтвердило, что юноша умер в возрасте 14-15 лет с хорошими зубами и без следов плохого питания. Причину смерти установить не удалось.

    В загробную жизнь он вступил с десятками амулетов различных форм и размеров. Так, например, элементом из золота заменили язык, чтобы умерший мог говорить после смерти. Рядом с пенисом найден амулет с двумя скрещенными пальцами. Он, предположительно, охраняет разрез, через который происходило бальзамирование, а в грудной полости - золотой скарабей в виде сердца. Всего рентгеновские лучи помогли увидеть 49 артефактов. Тридцать из них, вероятно, золотые, остальные из полудрагоценных камней, обожженной глины или фаянса.

    Как отмечают в исследовании, процесс мумификации в Древнем Египте включал в себя чтение заклинаний, амулеты должны были защитить умершего от опасностей во время путешествия в загробную жизнь.

    Результаты томографии намерены демонстрировать в Египетском музее в Каире вместе с «золотым мальчиком».

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