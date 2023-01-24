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    Шойгу утвердил порядок выплаты мобилизованным

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    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утвердил приказ, который определяет порядок социальных выплат мобилизованным гражданам. Соответствующий документ опубликован 23 января на официальном интернет-портале правовой информации.

    В приложении к приказу отмечено, что ежемесячные выплаты мобилизованным производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с неё. В случае если мобилизованный заключил контракт, выплаты производятся до дня его вступления в силу. Начисляются деньги, согласно приказу, одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре — до 25 числа, уточняется в документе.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам.

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