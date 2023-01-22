Дом радио открывает библиотеку-фонотеку, но непростую. О смысле пространства-коммьюнити от musicAeterna «Фонтанке» рассказала куратор

С 25 января в Доме радио для публики будет открыто еще одно новое пространство — библиотека-фонотека. Вот только как в нее пройти и в какие часы — спрашивать не нужно: на первом этапе свободное посещение площадки не планируется. В дальнейшем — может быть, но пока что это не обсуждается. Дело в том, что у новой локации — другая цель, отличная от городских библиотек: объединить людей с похожими интересами и вывести их общение на новый уровень.

О том, как появилась потребность открыть в Доме радио библиотеку-фонотеку, «Фонтанке» рассказала куратор просветительских проектов musicAeterna Анна Фефелова.



«Как и другие активности и мероприятия в Доме радио, библиотека появилась потому, что это то, что нам хотелось бы видеть самим, и мы хотим делиться этим с людьми, — говорит она. — Читать книги о музыке, искусстве и другом, что эстетически совпадает с нашими интересами, слушать музыку — это то, что мы любим. И мы бы хотели, чтобы было место, где это можно делать вместе. Вообще библиотек, фонотек в Петербурге довольно много, так что перед нами не стояло задачи закрыть эту потребность. Была потребность сделать место, где слушать можно именно вместе с нами и те записи, которые мы отобрали в коллекцию. Чтобы это было место именно в духе Дома радио».



Клуб меломанов получил имя изобретателя граммофона и микрофона Эмиля Берлинера (1851–1931).

«Мне, как куратору, который придумал Клуб слушателей пластинок, было важно дать людям возможность собираться с единомышленниками, — продолжает Фефелова. — Не просто с теми, кто слушает музыку раз в месяц или раз в год на концертах, а имеет такую потребность постоянно. И собрать этих людей вместе, чтобы они могли говорить о более глубоких вещах на одном языке».

Встречи будут проходить пятничными вечерами, на старте — раз в месяц. На первую встречу 27 января, модератором которой заявлен Александр Кузнецов («меломан с музыковедческим образованием и 45-летним стажем слушания музыки» — так он представлен на сайте), все места уже разобраны.



Похожим образом будут развивать в библиотеке-фонотеке и формат «общения» с книгами.

«Да, мы собираем коллекцию книг, но опять же: книг везде в Петербурге в магазинах, библиотеках — огромное количество, — комментирует Фефелова. — Здесь мы собираем те, что важны для нас, сотрудничаем с независимыми издательствами, книги которых сложно найти на полках больших магазинов. И наш формат направлен на то, чтобы вместе с людьми собираться эти книги обсуждать. То есть это клуб — гостиная —читальный зал для совместного времяпрепровождения».



На первых порах организаторы анонсируют несколько форматов проведения мероприятий — это, например, читки и обсуждения, готовиться к которым участники должны заранее, прочитав материал до самой встречи. Встречи будут тематическими и в более широком смысле — обсуждение может быть построено вокруг темы, автора или издательства.



Такого, чтобы гости собирались и читали книгу на месте, каждый свою параллельно, конечно, не планируется. Но после мероприятий можно будет оставаться, чтобы полистать другие книги в собрании.



Первую встречу проведет Игорь Булатовский из петербургского Jaromir Hladik press. Он представит «супрематическую биографию» Малевича, роман о вымышленном художнике периода Великой французской революции, сборник поэзии Евгения Вензеля и другие книги. Однако места на эту встречу также были разобраны за считаные часы (впрочем, это стандартная ситуация почти для всех мероприятий Дома радио). «Мы, кураторская команда Дома радио, musicAeterna, формировали библиотеку исходя из того, что нам кажется важным, — объясняет принцип куратор образовательных проектов. — Нельзя сказать, что она сейчас уже полностью сформирована, но, по крайней мере, в ней нет случайных книг. И плюс в ней будут полки, например: «выбор Алексея Сюмака» (Алексей Сюмак — композитор-резидент musicAeterna, ведет в Доме радио авторский курс занятий «Как сочинять музыку. Теория и практика». — Прим. ред.) или «выбор Виталия Полонского» (главный хормейстер. — Прим. ред.). Чтобы через выбор книг можно было почувствовать личность куратора. Еще запланирован формат встреч «книга месяца», когда кураторы разных направлений рассказывают о книгах, которые их взволновали. Выбор может быть как персональным, так и подборкой творческой команды Дома радио».